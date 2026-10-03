Πειραιάς: Συνελήφθη 27χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ανάβυσσο – Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 27χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχείρηση σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να περνούν χειροπέδες στον 27χρονο.

Το περιστατικό στην Ανάβυσσο

Το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 27χρονου αφορούσε περιστατικό που σημειώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2026, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 27χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας στο συγκεκριμένο κατάστημα, φέρεται να επιχείρησε να πυροβολήσει με όπλο άλλο άτομο.

Από το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τραυματίστηκαν δύο περαστικοί.

Μετά την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 27χρονο στον Πειραιά.

Τι βρήκαν στο διαμέρισμα

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά ο 27χρονος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

-ένα πιστόλι, με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα που περιείχε 12 φυσίγγια,

-ένα μαχαίρι,

-αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 4,3 γραμμαρίων,

-κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

-το χρηματικό ποσό των 8.600 ευρώ.

Μετά τα ευρήματα, ο 27χρονος συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 27χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που αφορούσαν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία και να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του.