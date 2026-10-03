Πυρκαγιά στον Πύργο Ηλείας - Καίει σε χώρο με απορρίμματα, «σηκώθηκαν» αεροσκάφη

Σ ε εξέλιξη μεγάλη πυροσβεστική επιχείρηση

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Πυρκαγιά στον Πύργο Ηλείας - Καίει σε χώρο με απορρίμματα, «σηκώθηκαν» αεροσκάφη
ΕΛΛΑΔΑ
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Πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 17:00 σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην θέση «Τριανταφυλλιά» στον Πύργο Ηλείας.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Πύργου προκειμένου να παρέχει υδροφόρα Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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Πυρκαγιά στον Πύργο Ηλείας - Καίει σε χώρο με απορρίμματα, «σηκώθηκαν» αεροσκάφη

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