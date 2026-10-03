«Μπαράζ» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Ο «χάρτης» καταβολών από 5 έως 9 Οκτωβρίου

Επιδόματα, εφάπαξ, επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης αναμένεται να καταβληθούν από τη Δευτέρα (5/10) έως και την Παρασκευή (9/10), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, θα καταβληθούν συνολικά 79.684.160,74 ευρώ σε 92.826 δικαιούχους.

Οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 6 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές.Από 5 έως και 9 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές από την ΔΥΠΑ:

25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.