Κακοκαιρία: Πώς η κλήση στο 112 έσωσε τους 20 εγκλωβισμένους στα Φέρμα Λασιθίου

Snapshot Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 έπαιξε κρίσιμο ρόλο στον απεγκλωβισμό 20 ατόμων στα Φέρμα Λασιθίου λόγω κακοκαιρίας.

Τα εγκλωβισμένα άτομα κάλεσαν το 112, επιτρέποντας τον άμεσο γεωεντοπισμό και την παροχή βοήθειας από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τα φερτά υλικά από τους ορεινούς όγκους έκλεισαν το δρόμο, προκαλώντας τον εγκλωβισμό των ατόμων στα αυτοκίνητά τους. Snapshot powered by AI

Τον καίριο ρόλο που έπαιξε ο τριψήφιος αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 στον απεγκλωβισμό των ατόμων που εγκλωβίστηκαν στα Φέρμα Λασιθίου λόγω της μεγάλης κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη, ανέδειξε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στην εκπομπή «Ραντάρ», στο ERTnews Radio το πρωί του Σαββάτου.

Αφού ανέφερε πως οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων επιβεβαιώθηκαν σε όλες τις περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, ο κ. Αρτοποιός έκανε ειδική αναφορά στα Φέρμα, στο νότιο κομμάτι του Λασιθίου.

Το 112 και το σύστημα γεωεντοπισμού

Όπως εξήγησε, υπήρξαν απεγκλωβισμοί συνολικά 20 ατόμων που εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους από τα φερτά υλικά κατέβηκαν από τους ορεινούς όγκους των Φέρμων και έκλεισαν το δρόμο: «Τα 20 άτομα κάλεσαν το 112, κάναμε γεωεντοπισμό, διότι αυτό είναι το μεγάλο καλό με το112 -την ώρα που ο καλών ή η καλούσα καλούν τον τριψήφιο υπάρχει άμεσος γεωεντοπισμός και διευκολύνει τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν τον απεγκλωβισμό. Αυτό συνέβη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, στα Φέρμα», σημείωσε.

Ο κ. Αρτοποιός υπενθύμισε πως το 112, αποστέλλει τα μηνύματα και στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, αφού στην Κρήτη κάνουν ακόμη τις διακοπές τους πολλοί τουρίστες.

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