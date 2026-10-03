Από τηλεφωνική απάτη σε απαγωγή: Παρίσταναν τους αστυνομικούς και μετέφεραν γυναίκα από την Τρίπολη

Snapshot Οι δράστες παρίσταναν τους αστυνομικούς και μετέφεραν τη γυναίκα στην Αττική, αντί για αστυνομικό τμήμα.

Η γυναίκα επικοινώνησε με τον γιο της, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές και κινητοποιήθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό της.

Η γυναίκα βρέθηκε στην Αττική και η έρευνα συνεχίζεται για τη διαδρομή της μεταφοράς και την ταυτότητα των δραστών.

Η γυναίκα δεν έχει δώσει πλήρη κατάθεση, και οι Αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Μια υπόθεση που αρχικά έμοιαζε με ακόμη μία απόπειρα τηλεφωνικής απάτης πήρε απρόβλεπτη τροπή και εξελίχθηκε, σε περιστατικό αρπαγής γυναίκας από την περιοχή της Τρίπολης και μεταφοράς της στην Αττική.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου. H γυναίκα, η οποία διατηρεί εξοχική κατοικία σε περιοχή του Δήμου Τρίπολης, δέχθηκε τηλεφώνημα από αγνώστους. Οι συνομιλητές της φέρεται να χρησιμοποίησαν το γνωστό πρόσχημα του τροχαίου, υποστηρίζοντας ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε εμπλακεί σε ατύχημα και επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να την παρασύρουν σε παγίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Arcadia Portal, η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και διέκοψε την επικοινωνία, θεωρώντας ότι επρόκειτο για απόπειρα εξαπάτησης. Οι άγνωστοι, όμως, δεν φαίνεται να εγκατέλειψαν το σχέδιό τους.

Παρίσταναν τους αστυνομικούς και έστειλαν αυτοκίνητο

Λίγο αργότερα φέρεται να επικοινώνησαν ξανά μαζί της, αυτή τη φορά παρουσιάζοντας διαφορετική εκδοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συστήθηκαν ως αστυνομικοί και την ενημέρωσαν ότι θα έστελναν μισθωμένο όχημα για να την παραλάβει. Της είπαν ότι έπρεπε να μεταβεί για κατάθεση και να συνδράμει στην έρευνα που δήθεν βρισκόταν σε εξέλιξη για το τροχαίο.

Η γυναίκα φέρεται να πείστηκε από την ταυτότητα που επικαλέστηκαν οι δράστες και επιβιβάστηκε στο όχημα που έφτασε στο σημείο.

Από εκεί και έπειτα, όμως, η κατάσταση πήρε διαφορετική τροπή. Αντί να οδηγηθεί σε αστυνομική υπηρεσία, το αυτοκίνητο κατευθύνθηκε μακριά από την περιοχή της Αρκαδίας.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Αττική χωρίς να γνωρίζει τον πραγματικό προορισμό της.

Έτσι, μια απόπειρα τηλεφωνικής εξαπάτησης με πρόσχημα τροχαίο φέρεται να μετατράπηκε σε υπόθεση αρπαγής, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον ποιοι βρίσκονταν πίσω από την οργανωμένη ενέργεια και ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός τους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διαδρομή που ακολούθησε το όχημα, αλλά και σε όσα συνέβησαν κατά τη μεταφορά της γυναίκας από την περιοχή της Τρίπολης μέχρι την Αττική.

Η επικοινωνία με τον γιο της που κινητοποίησε τις Αρχές

Καθοριστική εξέλιξη στην υπόθεση αποτέλεσε η στιγμή που η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του περιέγραψε όσα είχαν προηγηθεί και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Ο γιος της ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει κινητοποίηση για τον εντοπισμό της.

Έπειτα από τις έρευνες που ακολούθησαν, η γυναίκα εντοπίστηκε τελικά στην Αττική.

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