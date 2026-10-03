Μητσοτάκης: Η επίσκεψη στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδας και η φανέλα με το «10»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μία ημέρα πριν τον αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μητσοτάκης: Η επίσκεψη στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδας και η φανέλα με το «10»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τους παίκτες για την αγωνιστική τους παρουσία και την εικόνα που έχουν δείξει πρόσφατα.
  • Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες της ομάδας και την ανάγκη για αγωνιστική συνέχεια ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης.
  • Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε το μοναδικό πάθος των ποδοσφαιριστών για την Εθνική ομάδα και το θετικό κλίμα πριν τον αγώνα με τη Γερμανία.
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Την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μία ημέρα πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Γερμανία, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 21:45, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Nations League.

Ο πρωθυπουργός μετέβη στο ξενοδοχείο όπου βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής και συναντήθηκε με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδας

Το μήνυμα του πρωθυπουργού στους διεθνείς

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τους παίκτες για την αγωνιστική τους παρουσία και την εικόνα που έχουν παρουσιάσει στις τελευταίες τους εμφανίσεις.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδας

«Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά μας δίνετε, έτσι, που βλέπουμε μια νέα ομάδα να πηγαίνει καλά, αλλά κυρίως να είναι δεμένη και αγαπημένη, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι κάτι ωραίο γίνεται στην Εθνική και εμείς είμαστε εδώ όσο μπορούμε να βοηθήσουμε να αποκτήσει πια η Εθνική τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται σε βάθος χρόνου», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδας

«Νομίζω ότι εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι τους εαυτούς σας. Νομίζω ότι έχετε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας και, ό,τι και να γίνει, ξέρουμε ότι έχουμε μία ομάδα η οποία έχει παρόν, έχει και μέλλον», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγχαίροντας παίκτες και το τεχνικό επιτελείο για την πετυχημένη και ανοδική πορεία της Εθνικής.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στην εμπιστοσύνη που υπάρχει μέσα στην ομάδα στις δυνατότητές της, επισημαίνοντας τη σημασία της αγωνιστικής συνέχειας ενόψει της επόμενης δύσκολης αναμέτρησης.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδας

«Πιστεύω ότι έχουμε, κ. Πρωθυπουργέ, ένα γκρουπ παικτών που έχει τεράστιο μέλλον όσον αφορά την εξέλιξή μας στο ποδόσφαιρο. Παιδιά που έχουν πολύ μεγάλο πάθος να παίξουν πρωτίστως για την Εθνική Ομάδα, που μπορεί να θυσιάσουν τα πάντα για να παίξουν στην Εθνική Ομάδα. Επειδή ξέρω πώς είναι σε άλλες εθνικές ομάδες, νομίζω ότι αυτό που έχουμε εμείς εδώ είναι κάτι μοναδικό και φαίνεται αυτό και όταν τα παιχνίδια δεν έχουν κάποια σημασία. Πραγματικά, εγώ είμαι ως προπονητής πάρα πολύ περήφανος για όλους αυτούς, για τον τρόπο που σκέφτονται για την Εθνική ομάδα», τόνισε από την πλευρά του ο προπονητής της Εθνικής Ivan Jovanović.

«Σίγουρα χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και στο προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον αυτά τα δύο χρόνια, όσο ήμουν εγώ προπονητής, είχαμε συζητήσει με τον Πρόεδρο, τον κ. Πρωθυπουργό όσον αφορά τα θέματα Εθνικής», προσέθεσε, ο κ. Jovanović, ευχαριστώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στήριξή του στην Εθνική Ομάδα.

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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως «το πάθος των παικτών μας για την Εθνική είναι μοναδικό», αναδεικνύοντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία.

«Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Είναι τιμή μας που είστε μαζί μας εδώ για τα παιδιά», ανέφερε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) Χρυσόστομος Γκαγκάτσης.

Αναβαθμίζονται οι αθλητικές υποδομές

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η συνέχιση της σταθερής προσπάθειας για τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών στη χώρα μας και την κατασκευή νέων, ειδικά για την κάλυψη των αναγκών των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου, ανδρών και γυναικών, όλων των ηλικιών, αποκτούν πλέον το νέο «σπίτι» τους, το προπονητικό κέντρο «Γεώργιος Βαρδινογιάννης».

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδας

«Ήταν πολύ σημαντική αναβάθμιση και σύντομα θα μπει μέσα και η πρώτη ομάδα. Σας ευχαριστούμε για όλη τη βοήθεια», είπε στον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της ΕΠΟ.

«Εμείς γενικά έχουμε προσπαθήσει να βοηθήσουμε πολύ και στις αθλητικές υποδομές», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα βήματα της ομάδας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και έλαβε από αυτούς ως δώρο μία επίσημη εμφάνιση της Εθνικής.

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