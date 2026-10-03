Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα - Ποιοι βρέθηκαν στην εκκλησία

Snapshot 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας παρουσία συγγενών και φίλων.

Φίλοι και συνεργάτες, όπως ο Γιώργος Λεμπέσης, τίμησαν τη μνήμη του τραγουδιστή.

Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε στις 25 Αυγούστου μετά από μακρά περιπέτεια υγείας που ξεκίνησε με έμφραγμα το Μάρτιο του 2024.

Το μνημόσυνο αποτέλεσε μια συγκινητική στιγμή για την οικογένεια και τους συνεργάτες του να θυμηθούν και να τιμήσουν τη μνήμη του. Snapshot powered by AI

Σαράντα ημέρες συμπληρώθηκαν από την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα και το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Το 40ήμερο μνημόσυνο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, παρουσία των πιο κοντινών ανθρώπων του Δημήτρη Κόκοτα. Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στην εκκλησία ήταν η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, καθώς και οι αδελφές του, Έλλη και Μαριάννα Κόκοτα.

Το «παρών» έδωσαν επίσης φίλοι και συνεργάτες του τραγουδιστή, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Λεμπέσης, θέλοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο και καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή.

Ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου, έπειτα από μια δύσκολη περιπέτεια υγείας που είχε ξεκινήσει περίπου ενάμιση χρόνο νωρίτερα. Τον Μάρτιο του 2024 είχε υποστεί έμφραγμα κατά τη διάρκεια των προβών για το «J2US» και έκτοτε νοσηλευόταν, δίνοντας μια μακρά μάχη για την αποκατάσταση της υγείας του.

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