Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο - Δύσκολη η κατάσταση στα Ζωνιανά

Snapshot Στον Μυλοπόταμο Κρήτης εκδόθηκε νέα προειδοποίηση μέσω του 112 για περιορισμό μετακινήσεων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει υπερχείλιση χειμάρρων και συσσώρευση νερού με φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας την κατάσταση.

Στα Ζωνιανά η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με αυξημένη ανάγκη προσοχής από τους κατοίκους.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Κρήτη σε καθεστώς Red Code και διατηρεί τον μηχανισμό σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Snapshot powered by AI

Σε επιφυλακή παραμένουν οι Αρχές στον Μυλοπόταμο Κρήτης, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να πλήττουν την περιοχή και τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι ισχυρές βροχοπτώσεις παραμένουν.

Νέα προειδοποίηση μέσω του 112 εστάλη στις 11:55 το πρωί του Σαββάτου προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν τις άσκοπες μεταβάσεις και, όπου απαιτείται, να κατευθυνθούν προς ασφαλέστερα και υψηλότερα σημεία, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ο ορεινός Μυλοπόταμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των μεγάλων ποσοτήτων νερού που έχουν πέσει στην περιοχή. Χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών, δυσχεραίνοντας την κατάσταση.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στα Ζωνιανά, όπου τα προβλήματα από την κακοκαιρία είναι έντονα και απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους κατοίκους.

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς το κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη και τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν σε περιοχές της Κρήτης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Κρήτη σε καθεστώς Red Code, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις και να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε περιοχές όπου καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα και υπερχειλίσεις.

Κρήτη: Έπεσαν 318 τόνοι νερού ανά στρέμμα στο Ξυλόσκαλο Χανίων μέσα σε δύο μέρες

Το meteo.gr κατέγραψε τον μεγάλο όγκο βροχής που σημειώθηκε στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού της Κρήτης την Παρασκευή 2/10 και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Με βάση τον χρωματισμό των περιοχών φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος όγκος βροχής έπληξε τα νότια Χανιά και ειδικά το Ξυλόσκαλο, όπου έφτασε τα 318 mm.

Σημειώνεται ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή σε 1 τόνο νερού σε έκταση 1 στρέμματος. Στο φαράγγι της Σαμαριάς καταγράφηκαν 249 mm, ενώ στα Σχινοκάψαλα Λασιθίου έπεσαν συνολικά 165 mm.

Η Πέμπτη ήταν η ημέρα με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, καθώς σε ορισμένους σταθμούς στο Ρέθυμνο καταγράφηκαν έως και 200 χιλιοστά μέσα σε μία ημέρα.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός της επόμενες ώρες

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν να πλήττουν την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τη Δευτέρα, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού στο Νότιο Αιγαίο.

Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να εξασθενήσουν προσωρινά το βράδυ του Σαββάτου, με νέα επιδείνωση από την Κυριακή και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΜΥ, η ένταση του καιρικού κύματος συνοδεύεται από εξαιρετικά ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους σε ολόκληρο το Αιγαίο. Η έντασή τους θα φτάσει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, διατηρώντας την επικίνδυνη αυτή δυναμική έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στους πολίτες και πιστή τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας στις περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ένταση.

Απαγόρευση απόπλου

Τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Αττικής, καθώς και άλλων νησιών, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, με την άρση του απαγορευτικού να αναμένεται για τις απογευματινές ώρες.

Τα δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία, ενώ τα υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα.

Τα πλοία παραμένουν δεμένα και στα λιμάνια των νησιών και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Εύβοια και την Κρήτη.

Καλύτερη η εικόνα στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα η κατάσταση είναι καλύτερη. Νεφώσεις και κατά τόπους βροχές αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, από τη Μαγνησία και την ανατολική Στερεά έως την ανατολική Πελοπόννησο, καθώς και στην Εύβοια.

Βροχοπτώσεις θα σημειωθούν κατά διαστήματα και στις Κυκλάδες. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα και τη βόρεια χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια και χωρίς σημαντικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι στη δυτική Ελλάδα θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ, ενώ το ενισχυμένο βορειοανατολικό ρεύμα θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και το Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 20 βαθμούς), 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 12 έως 25 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 22 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 18 έως 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

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