Κεφαλονιά: Φωτιά σε δάσος στην περιοχή Ανινάτα - Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Ανινάτα της Κεφαλονιάς το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, πέντε οχήματα και τρία εναέρια μέσα (δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο).

Ο Δήμος Αργοστολίου συνδράμει με υδροφόρα οχήματα στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Ανινάτα της Κεφαλονιάς, στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά κατά τις 11:15 και κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Αργοστολίου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρα.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

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