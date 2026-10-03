Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο, διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κεραμεικού
Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κεραμεικού λόγω πυρκαγιάς
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- Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Κεραμεικού στο Μεταξουργείο λόγω πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.
- Η διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από το ύψος της οδού Κολωνού, καθώς επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
- Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.
- Τα αίτια και η έκταση των ζημιών θα γίνουν γνωστά μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού, στην περιοχή του Μεταξουργείου, σημειώνεται σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Κολωνού, καθώς στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
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