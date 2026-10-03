Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο, διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κεραμεικού

Snapshot Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Κεραμεικού στο Μεταξουργείο λόγω πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Η διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από το ύψος της οδού Κολωνού, καθώς επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Τα αίτια και η έκταση των ζημιών θα γίνουν γνωστά μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού, στην περιοχή του Μεταξουργείου, σημειώνεται σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Κολωνού, καθώς στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς.