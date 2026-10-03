Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

Snapshot Στις 3 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.

Γιορτάζουν τα ονόματα Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ και Ντενίς.

Ο Άγιος Διονύσιος ήταν μέλος του Αρείου Πάγου και βαπτίστηκε χριστιανός μετά το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα.

Θεωρείται από την παράδοση ως πρώτος επίσκοπος Αθήνας και σημαντική εκκλησιαστική μορφή των πρώτων χριστιανικών χρόνων.

Τα θεολογικά συγγράμματα που αποδίδονται στον Άγιο πιθανόν να ανήκουν σε μεταγενέστερο συγγραφέα, τον Ψευδο-Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Snapshot powered by AI

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Διονύσιος, Διονύσης,

Νιόνιος, Νύσης,

Ντένης,

Διονυσία, Διονυσούλα,

Νύσα,Σίσσυ,

Ντενίζ και Ντενίς.

Ποιος ήταν ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές των πρώτων χριστιανικών χρόνων στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ήταν μέλος του Αρείου Πάγου και άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο, όταν εκείνος μίλησε στους Αθηναίους για τον «Άγνωστο Θεό».

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Διονύσιος πίστεψε στο κήρυγμα του Παύλου, βαπτίστηκε χριστιανός και αργότερα αναδείχθηκε σε σημαντική εκκλησιαστική μορφή.

Θεωρείται επίσης από την παράδοση ως ένας από τους πρώτους επισκόπους της Αθήνας.

Η μνήμη του τιμάται στις 3 Οκτωβρίου, ενώ ο Άγιος συνδέεται στενά με την πόλη της Αθήνας και την ιστορία της πρώιμης Εκκλησίας.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι το όνομά του συνδέθηκε στους επόμενους αιώνες με θεολογικά συγγράμματα μεγάλης επιρροής.

Η σύγχρονη έρευνα, ωστόσο, τα αποδίδει σε μεταγενέστερο συγγραφέα, γνωστό ως Ψευδο-Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη.

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