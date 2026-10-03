ΗΠΑ: Κλείσιμο με κέρδη για το χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς νεότερα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προβλέψεις επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 250,40 μονάδων (+0,49%), στις 51.176,96 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 319,26 μονάδων (+1,19%), στις 27.190,86 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 56,27 μονάδων (+0,73%), στις 7.722,72 μονάδες.

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