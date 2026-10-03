Βρετανία: Σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα κατά του Νάιτζελ Φάρατζ ο δολοφόνος της Αν Γουίντεκομπ

Νέες κατηγορίες για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, οι οποίες στρέφονταν κυρίως εναντίον του ηγέτη του βρετανικού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, απαγγέλθηκαν σε βάρος του 28χρονου Τζόσουα Κέρι. Ο κατηγορούμενος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος από τον Ιούλιο για τη δολοφονία της πρώην βουλευτή και στελέχους της συντηρητικής παράταξης, Αν Γουίντεκομπ.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας, οι πράξεις για τις οποίες διώκεται ο 28χρονος τοποθετούνται χρονικά μεταξύ της 31ης Μαΐου 2024 και της 8ης Ιουλίου 2026. Η εθνική συντονίστρια της αντιτρομοκρατικής, Βίκι Έβανς, έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά περίπλοκη έρευνα» από ειδική ομάδα αναλυτών, ντετέκτιβ και ιατροδικαστών, η οποία κατέληξε στην απαγγελία κατηγοριών «εξαιρετικής σοβαρότητας».

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την επανεξέταση παλαιότερης υπόθεσης τον περασμένο Αύγουστο, όταν οι αρχές άνοιξαν ξανά τον φάκελο επίθεσης με εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι του Νάιτζελ Φάρατζ στο νότιο Λονδίνο, εντοπίζοντας νέα, ανεξερεύνητα στοιχεία. Ο Κέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο την Τετάρτη.

Το χρονικό της δολοφονίας και η κλιμάκωση των ανησυχιών

Ο 28χρονος, με τόπο κατοικίας το Ρόδεραμ στη βόρεια Αγγλία, είχε συλληφθεί στις 11 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον εντοπισμό της 78χρονης Αν Γουίντεκομπ νεκρής στην οικία της στο Χέιτορ του Ντέβον -0σε απόσταση σχεδόν 480 χιλιομέτρων από τον τόπο διαμονής του υπόπτου. Η πρώην βουλευτής φέρεται να δέχθηκε 21 χτυπήματα με σφυρί στο κεφάλι.

Παρότι οι τοπικές αστυνομικές αρχές είχαν αρχικά αποκλείσει την ύπαρξη πολιτικού κινήτρου, η υπόθεση πέρασε γρήγορα στα χέρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ως «στοχευμένη επίθεση». Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει έντονα τη δημόσια συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο γύρω από τα μέτρα ασφάλειας και την προστασία των πολιτικών προσώπων.

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