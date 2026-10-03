Αιθιοπία: Φιλοκυβερνητική πολιτοφυλακή ανακοίνωσε την κατάληψη του αεροδρομίου της Μεκέλε

Snapshot Η φιλοκυβερνητική πολιτοφυλακή ανακοίνωσε την πλήρη κατάληψη του αεροδρομίου Alula Aba Nega στη Μεκέλε, πρωτεύουσα του Τιγκράι.

Ο έλεγχος του αεροδρομίου αποκόπτει τον βασικό δίαυλο επικοινωνίας και ανεφοδιασμού για τις τοπικές δυνάμεις.

Οι ένοπλες συγκρούσεις στη βόρεια Αιθιοπία αναζωπυρώθηκαν βίαια από τις 23 Σεπτεμβρίου μετά από μήνες έντασης.

Το Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Λαού του Τιγκράι (TPLF) σχημάτισε κοινό μέτωπο με έξι άλλες ένοπλες οργανώσεις με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Τον πλήρη έλεγχο του στρατηγικού αεροδρομίου Alula Aba Nega στη Μεκέλε, πρωτεύουσα της επαρχίας Τιγκράι, ανακοίνωσε ότι κατέλαβε πολιτοφυλακή πιστή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αιθιοπίας, στο πλαίσιο ευρείας αντεπίθεσης κατά των αντικυβερνητικών ανταρτών.

Όπως ανακοίνωσαν οι Δυνάμεις για την Ειρήνη στο Τιγκράι (TPF) με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X, οι μαχητές τους έχουν θέσει υπό τον απόλυτο έλεγχό τους τη συγκεκριμένη υποδομή, η οποία απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η απώλεια του αεροδρομίου αποτελεί βαρύ πλήγμα για τις τοπικές δυνάμεις, καθώς αποκόπτει τον βασικότερο δίαυλο ταχείας επικοινωνίας και ανεφοδιασμού της περιφερειακής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ένοπλες συγκρούσεις στη βόρεια Αιθιοπία αναζωπυρώθηκαν βίαια στις 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από μήνες κλιμακούμενης τριβής ανάμεσα στην Αντίς Αμπέμπα και τις τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο πεδίο περιπλέκεται δραματικά. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την εκδήλωση της αντεπίθεσης, το Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Λαού του Τιγκράι (TPLF) συγκρότησε κοινό μέτωπο με άλλες έξι ένοπλες οργανώσεις, διακηρύσσοντας ανοιχτά ως κοινό τους στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Άμπιι Άχμεντ.