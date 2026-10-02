Κεφαλονιά: Νεκρός ανασύρθηκε 71χρονος από την παραλία του Λουρδά
Ο 71χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν υπήκοος Βρετανίας
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- Ένας 71χρονος Βρετανός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Λουρδά στην Κεφαλονιά.
- Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Το Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το πρωί της Παρασκευής ένας 71χρονος άνδρας, υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, από την παραλία του Λουρδά στην Κεφαλονιά.
Ο 71χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσίας Πάτρας.
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