Κεφαλονιά: Νεκρός ανασύρθηκε 71χρονος από την παραλία του Λουρδά

Snapshot Ένας 71χρονος Βρετανός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Λουρδά στην Κεφαλονιά.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το πρωί της Παρασκευής ένας 71χρονος άνδρας, υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, από την παραλία του Λουρδά στην Κεφαλονιά.

Ο 71χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσίας Πάτρας.

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