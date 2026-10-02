Έτσι ήταν ο Τίμιος Σταυρός στο Ρέθυμνο πριν από δεκαετίες – Μια φωτογραφία γεμάτη αναμνήσεις
Η φωτογραφία που κάνει τη νοσταλγία να μεγαλώνει
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Το Ρέθυμνο είναι μια πόλη στην οποία ξεχωρίζει τόσο για τους ανθρώπους της όσο και για τα ιστορικά μνημεία, τα μέρη της και για την ομορφιά που διακρίνεται και κάνουν τους επισκέπτες που έρχονται να την ερωτευτούν και να θέλουν να γυρίζουν συνέχεια σε αυτήν.
Ειδικά όσο περνούν τα χρόνια και βλέπουμε φωτογραφία από τα παλαιότερα χρόνια, η νοσταλγία μεγαλώνει, αφού θυμόμαστε πως ήταν τα πράγματα τότε και μπορούμε να συγκρίνουμε τις εποχές αλλά και τις διαφορές που υπήρχαν σε σχέση με σήμερα.
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