Εμιράτα: Νέα επίθεση σε πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

Η επίθεση "προκάλεσε πυρκαγιά και ηλεκτρική βλάβη στο πλοίο"

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Εμιράτα: Νέα επίθεση σε πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ
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  • Ένα περελαιοφό δέχτηκε επίθεση απόγνωστης ταυτότητας βλήμα στα Σνά του Ορζ, προκαλώντας πυρκαγιά και ηλεκική βλάβη σοβαρέςμιές.
  • Ητιά κατασβστηκε, δεν υπήρξαν θύματα ούτε περιβαλλον καταστροφή και το πλοίο συνέχισε την πορεία του.
  • ανακοινώθηκε η εθνικότητα, ούτε τα λιμάν προέλευσης και προορισμού του πετρελαιοφόρου.
  • Τα Στενά τουρμούζ παραμένουν κρίσιμο σημείο λόγω της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, με ελεγχόμε ναυσιπλοΐα και αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικά λιμάνια.
  • Παρά τις τακτικές επιθέσεις σε πλοία, η περιοχή βίωσε σχετικήρεμία τις τελευταίες εβδομάδες, με τις ΗΠΑ να μην πλήττουν το Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου.
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Ένα πετρελαιοφόρο επλήγη σήμερα "από άγνωστης ταυτότητας βλήμα" ενώ έβγαινε από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να προκληθούν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε απόψε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO.

Η επίθεση "προκάλεσε πυρκαγιά και ηλεκτρική βλάβη στο πλοίο" προσθέτει η UKMTO, διευκρινίζοντας ότι η φωτιά κατασβέστηκε, ότι η επίθεση δεν προκάλεσε "κανένα θύμα" "ούτε προκάλεσε περιβαλλοντική καταστροφή".

Το πλοίο συνέχισε την πορεία του, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν διευκρίνισε την εθνικότητα του δεξαμενοπλοίου ούτε το λιμάνι από το οποίο προήλθε ούτε το λιμάνι προορισμού του.

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων, βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης που άρχισε με τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου κατά του Ιράν.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της τα Στενά, με αποτέλεσμα να έχει παραλύσει σε μεγάλο βαθμό η ναυσιπλοΐα, ενώ η Ουάσινγκτον σε απάντηση, επιβάλλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ηρεμία παρατηρήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στην περιοχή: οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλήξει το Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, παρότι πλοία γίνονται τακτικά στόχος επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ.

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