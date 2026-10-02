Ιστορικό ρεκόρ στο Τόκιο: 37 ημέρες βροχής χωρίς ανάσα - Βίντεο

Snapshot Το Τόκιο κατέγραψε 37 συνεχόμενες ημέρες με βροχή, το μεγαλύτερο τέτοιο διάστημα από την έναρξη των μετεωρολογικών καταγραφών.

Η περίοδος βροχών ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου και συνεχίστηκε χωρίς διακοπή έως τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Η παρατεταμένη βροχόπτωση οφείλεται στον συνδυασμό του φαινομένου El Niño, αργών μετώπων φθινοπώρου και έντονης τυφωνικής δραστηριότητας γύρω από την Ιαπωνία.

Τυφώνες όπως ο Dujuan προκάλεσαν ισχυρές βροχές και πλημμύρες, δυσκολεύοντας τη σταθεροποίηση του καιρού στην περιοχή.

Οι προγνώσεις δείχνουν πιθανή διακοπή του βροχερού σερί στις αρχές Οκτωβρίου, αν και η παρουσία νέων τροπικών συστημάτων διατηρεί αβεβαιότητα. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό καιρικό ρεκόρ έχει καταρρίψει το Τόκιο, καθώς η ιαπωνική πρωτεύουσα συμπλήρωσε 37 συνεχόμενες ημέρες με καταγεγραμμένη βροχόπτωση, στη μεγαλύτερη τέτοια περίοδο από τότε που τηρούνται μετεωρολογικά αρχεία.

Η ασυνήθιστη ακολουθία των βροχερών ημερών ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου και συνεχίστηκε χωρίς διακοπή μέσα στον Σεπτέμβριο και στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι έβρεχε ασταμάτητα επί 24ώρου βάσεως για περισσότερο από έναν μήνα. Το ρεκόρ αφορά το γεγονός ότι κάθε μία από αυτές τις ημέρες καταγράφηκε έστω και κάποια ποσότητα βροχής στο κεντρικό Τόκιο. Ήδη στις 29 Σεπτεμβρίου η πόλη είχε ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 33 συνεχόμενων βροχερών ημερών του 2019.

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Από τις 27 Αυγούστου δεν υπήρξε ούτε μία εντελώς στεγνή ημέρα

Η διάρκεια του φαινομένου είναι αυτή που το κάνει τόσο ασυνήθιστο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, η βροχή εμφανίζεται καθημερινά στην περιοχή του Τόκιο από τις 27 Αυγούστου, ενώ η περίοδος συνέπεσε με επανειλημμένες διελεύσεις τροπικών συστημάτων και τυφώνων από την Ιαπωνία.

Μάλιστα, δύο από τα συστήματα που επηρέασαν την περιοχή μέσα στον Σεπτέμβριο έφεραν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ήδη παρατεταμένη υγρή περίοδο.

Day 34 of back to back rain in Tokyo! 🌧 ☂️ pic.twitter.com/UTje6YtEZs — Tsietsi Monare🇿🇦🇯🇵 (@TsietsiMonare) September 29, 2026

Γιατί βρέχει τόσο πολύ

Σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσίευσε το BBC, πίσω από την ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια των βροχοπτώσεων βρίσκεται ένας συνδυασμός παραγόντων.

Η παρουσία του El Niño, τα αργά κινούμενα μέτωπα της φθινοπωρινής περιόδου και η έντονη δραστηριότητα των τυφώνων γύρω από την Ιαπωνία έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε υγρές αέριες μάζες να τροφοδοτούν επανειλημμένα την περιοχή με βροχές.

Ανεξάρτητα από την ακριβή συμβολή κάθε μηχανισμού, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το φθινοπωρινό μέτωπο, η μεταφορά υγρασίας και οι τροπικές καταιγίδες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην παρατεταμένη αστάθεια.

Τυφώνες διαδέχονται ο ένας τον άλλο

Η Ιαπωνία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο πέρασμα ισχυρών τροπικών συστημάτων μέσα στις τελευταίες εβδομάδες.

Ο τυφώνας Dujuan, για παράδειγμα, προκάλεσε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα στην ανατολική Ιαπωνία στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ νέο τροπικό σύστημα κινήθηκε κοντά στα νησιά Ίζου στις αρχές Οκτωβρίου.

Η συνεχής παρουσία τέτοιων συστημάτων κοντά στην Ιαπωνία έχει δυσκολέψει τη σταθεροποίηση του καιρού και έχει παρατείνει ακόμη περισσότερο το εξαιρετικά βροχερό μοτίβο.

Έρχεται επιτέλους πιο στεγνός καιρός;

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν το σερί των βροχερών ημερών θα σταματήσει.

Οι τελευταίες προγνώσεις που δημοσιεύθηκαν στο Τόκιο έδειχναν ότι το παρατεταμένο βροχερό διάστημα θα μπορούσε να ολοκληρωθεί στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, καθώς αναμένονταν διαστήματα με πιο σταθερές και στεγνές συνθήκες. Ωστόσο, η παρουσία νέων τροπικών συστημάτων στον Ειρηνικό διατηρεί έναν βαθμό αβεβαιότητας.

Έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα κατά τον οποίο η ομπρέλα έγινε σχεδόν μόνιμο αξεσουάρ για τους κατοίκους της ιαπωνικής πρωτεύουσας, το Τόκιο περιμένει πλέον την πρώτη πραγματικά στεγνή ημέρα από τα τέλη Αυγούστου.

Και όταν αυτή έρθει, θα βάλει τέλος σε ένα από τα πιο παράξενα και επίμονα καιρικά ρεκόρ στην ιστορία της πόλης.