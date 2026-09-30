Sell-off στα ομόλογα και δεύτερη ημέρα απωλειών στη Wall Street

Snapshot Οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με πτώση εν αναμονή νέων στοιχείων για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, με τις αποδόσεις του 10ετούς και 30ετούς να φτάνουν σε υψηλά επίπεδα από το 2007 και το 2002 αντίστοιχα.

Η άνοδος των αποδόσεων οφείλεται σε ανησυχίες για υψηλό πληθωρισμό λόγω των αυξημένων τιμών πετρελαίου, που περιορίζουν τις επιλογές χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,26%, ο Nasdaq κατά 0,09% και ο S&P 500 κατά 0,17% στη συνεδρίαση της Τρίτης.

Η αγορά αναμένει τα επόμενα στοιχεία για πληθωρισμό και απασχόληση για να εκτιμήσει τις μελλοντικές κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Snapshot powered by AI

Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκηςστη Wall Street, ενόψει της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την αγορά εργασίας και την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με τις τιμές τους να υποχωρούν και τις αποδόσεις να κινούνται απότομα υψηλότερα, καθώς εντάθηκε το sell-off στην αγορά.

Η απόδοση του 10ετούς έφτασε έως το 5,293%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2007, ενώ το 30ετές ανέβηκε στο 5,6206%, σε υψηλά από τον Ιούνιο του 2002. Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά τις αυξημένες πωλήσεις ομολόγων, καθώς τιμές και αποδόσεις κινούνται αντίθετα.

Πίσω από την κίνηση βρίσκεται κυρίως η ανησυχία ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου θα κρατήσουν τον πληθωρισμό υπό πίεση για μεγαλύτερο διάστημα, περιορίζοντας τα περιθώρια της Fed για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Η αγορά περιμένει τώρα τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση, που θα δώσουν πιο καθαρή εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 131,59 μονάδων (-0,26%), στις 51.349,92 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 22,84 μονάδων (-0,09%), στις 26.797,54 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 12,85 μονάδων (-0,17%), στις 7.670,84 μονάδες.