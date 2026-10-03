Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστό το κέντρο της Αθήνας το σαββατοκύριακο

Πού ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστό το κέντρο της Αθήνας το σαββατοκύριακο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Σαββατοκύριακο θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και του αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2026».
  • Το Σάββατο 3/10 από τις 06:00 απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε συγκεκριμένα σημεία, με σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από τις 15:00 σε οδούς όπως Σκουφά, Λυκαβηττού, Σόλωνος και πλατεία Φιλικής Εταιρείας.
  • Την Κυριακή 4/10 η κυκλοφορία θα διακοπεί σε κεντρικούς δρόμους όπως Λεωφ. Αλεξάνδρας, Πατησίων, Ακαδημίας και Πανεπιστημίου από νωρίς το πρωί έως τις 13:00 λόγω του αγώνα δρόμου.
  • Η κάθετη διέλευση οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα θα γίνεται μέσω του ελεγχόμενου κόμβου Πατησίων και Κοδριγκτώνος.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τα συγκεκριμένα σημεία, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και του αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2026».

Ειδικότερα, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα γίνουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας των των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Έτσι από τις 06:00 το πρωί θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων.

Από τις 15.00 και έως το τέλος των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφά, Λυκαβηττού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής σημεία:

  • Σκουφά, στο τμήμα μεταξύ Ομήρου και πλατείας Φιλικής Εταιρείας
  • Λυκαβηττού, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος
  • Δημοκρίτου, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος-Σόλωνος, στο τμήμα μεταξύ Λυκαβηττού και Κανάρη
  • Σέκερη, σε όλο το μήκος της
  • Κανάρη, σε όλο το μήκος της-Πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Κλειστοί δρόμοι και την Κυριακή

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας δρόμου «Greece Race for the Cure 2026».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία θα διακοπεί ως εξής:

Κατά τις ώρες 06.00' έως 13.00':

  • Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφ. Κηφισίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ευελπίδων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πριγκιποννήσων και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

Κατά τις ώρες 07.30΄ έως 13.00΄:

  • Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.
  • Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μαυροματαίων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Μελετίου και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας.
  • Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας, και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • 3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βας. Σοφίας.
  • Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η κάθετη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, στα σημεία όπου θα ισχύει αποκλεισμός της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιείται από τον ελεγχόμενο κόμβο Πατησίων – Κοδριγκτώνος. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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