Κρήτη: Δύσκολη νύχτα με πλημμύρες και απεγκλωβισμούς - Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία σήμερα

Snapshot Η Πυροσβεστική πραγματοποίησε επιχειρήσεις διάσωσης, συμπεριλαμβανομένου απεγκλωβισμού τεσσάρων τουριστών, και δέχθηκε πολλές κλήσεις για άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στον Άγιο Νικόλαο από ορμητικά νερά και φερτά υλικά που επηρέασαν την κυκλοφορία, ενώ στον ορεινό Μυλοπόταμο η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και προχωρά προς τα Δωδεκάνησα, όπου έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν έως 9 μποφόρ.

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε επιφυλακή, με οδηγίες στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις συστάσεις των αρχών για την ασφάλεια τους. Snapshot powered by AI

Νέα προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την Ιεράπετρα και τις γύρω περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων. Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για απεγκλωβισμούς πολιτών. Την ίδια ώρα, η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι τα έντονα φαινόμενα δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την πορεία τους.

Δύσκολες ώρες πέρασε η Κρήτη από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν εκ νέου αρκετές περιοχές του νησιού.

Το μεγαλύτερο βάρος των φαινομένων μεταφέρθηκε στην ανατολική Κρήτη και ειδικότερα στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου τα Φέρμα και ο Μακρύς Γιαλός βρέθηκαν αντιμέτωπα με μεγάλες ποσότητες νερού.

Η ένταση των βροχοπτώσεων προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ η Πυροσβεστική τέθηκε σε διαρκή κινητοποίηση για την αντιμετώπιση περιστατικών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στην Ιεράπετρα

Στην περιοχή της Ιεράπετρας οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να επέμβουν σε αρκετές περιπτώσεις για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από σπίτια και οχήματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, συνολικά 23 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν με ασφάλεια από σημεία όπου είχαν εγκλωβιστεί εξαιτίας της υψηλής στάθμης των υδάτων.

Ένα από τα περιστατικά που καταγράφηκαν ήταν αυτό τεσσάρων Γερμανών τουριστών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους στην περιοχή Φέρμα. Το όχημά τους ακινητοποιήθηκε λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής, μετά από κλήση στο 112. Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και οι τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν τελικά σε ασφαλές σημείο.

Δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, σημαντικός αριθμός κλήσεων καταγράφηκε για άντληση υδάτων.

Οι μεγάλες ποσότητες βροχής είχαν ως αποτέλεσμα νερά να εισέλθουν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, δημιουργώντας προβλήματα σε ιδιοκτήτες και κατοίκους.

Συνεργεία και δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κατάσταση απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έδαφος έχει ήδη κορεστεί από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών.

Προβλήματα και στον Άγιο Νικόλαο

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή των Φλαμουριανών, στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Εκεί, τα ορμητικά νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο. Η κυκλοφορία σε σημεία της περιοχής επηρεάστηκε, ενώ συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της προσβασιμότητας.

Η κατάσταση στα συγκεκριμένα σημεία παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς νέες βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκ νέου μετακινήσεις χωμάτων και φερτών υλικών.

Καλύτερη η εικόνα στον Μυλοπόταμο

Στον αντίποδα, βελτιωμένη εμφανίζεται η κατάσταση του καιρού στα Ζωνιανά και στον ορεινό Μυλοπόταμο, περιοχές οι οποίες είχαν δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά το προηγούμενο διήμερο.

Παρότι τα φαινόμενα έχουν παρουσιάσει ύφεση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα. Η παρουσία των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και η πρόγνωση προβλέπει νέα ισχυρά φαινόμενα σε τμήματα της Κρήτης.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται σήμερα

Η εικόνα που διαμορφώνεται το πρωί του Σαββάτου δεν σημαίνει ότι η κακοκαιρία έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ, σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από αργά τη νύχτα.

Παράλληλα, η προσοχή μετατοπίζεται σταδιακά και προς τα Δωδεκάνησα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα νοτιότερα τμήματα από το μεσημέρι του Σαββάτου και μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για την περιοχή.

Έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Εκτός από τις βροχές και τις καταιγίδες, ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν και οι άνεμοι.

Στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ έως το απόγευμα του Σαββάτου. Στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή εξασθένησή τους.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.

Σε επιφυλακή ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Στην Κρήτη παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, με Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό, δήμους, Περιφέρεια και εθελοντικές ομάδες να βρίσκονται σε συντονισμό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιοχές που έχουν ήδη αντιμετωπίσει πλημμυρικά προβλήματα, καθώς εκεί ακόμη και μικρότερης έντασης νέα βροχόπτωση μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα, να μην επιχειρούν να διασχίσουν χειμάρρους ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει και να ακολουθούν τις οδηγίες που εκδίδονται μέσω των αρμόδιων Αρχών και του 112.

Πώς θα κινηθεί το επόμενο 24ωρο

Το επόμενο κρίσιμο διάστημα για την Κρήτη είναι οι ώρες μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Τα ισχυρά φαινόμενα παραμένουν στο επίκεντρο της πρόγνωσης, ενώ η σταδιακή εξασθένηση αναμένεται από αργά τη νύχτα.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον της κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς το νότιο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Έτσι, παρότι σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης η εικόνα είναι ήδη καλύτερη σε σχέση με τη νύχτα, ο συναγερμός δεν έχει ακόμη λήξει. Οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη των πλημμυρικών φαινομένων και την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας.

Η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά, αρχικά στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές που επηρεάζονται από το συγκεκριμένο σύστημα, με τα Δωδεκάνησα να παραμένουν στο επίκεντρο έως την Κυριακή το μεσημέρι.

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