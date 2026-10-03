ΕΛ.ΑΣ.: Νέα μέσα για τις επιχειρήσεις στο μικροσκόπιο - Τaser, πλαστικές σφαίρες και κάμερες

Snapshot Οι ηλεκτρικοί εκκενωτές (Taser) χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο μεταξύ σωματικής επέμβασης και πυροβόλου όπλου, αλλά απαιτούν αυστηρούς κανόνες χρήσης.

Η προμήθεια νέου εξοπλισμού πρέπει να συνοδεύεται από εκπαίδευση, θεσμικό πλαίσιο και σαφείς κανόνες εμπλοκής, σύμφωνα με εκπροσώπους της Ένωσης Αστυνομικών.

Η χρήση καμερών σώματος υποστηρίζεται για την καταγραφή επιχειρησιακών ενεργειών και την ενίσχυση της διαφάνειας σε περιστατικά με αστυνομική εμπλοκή.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που συνδυάζει εξοπλισμό, εκπαίδευση, τεχνολογία και κανόνες χρήσης για την αστυνομική δράση. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη να διευρυνθεί η «γκάμα» των μέσων που διαθέτουν οι αστυνομικοί για τη διαχείριση επικίνδυνων περιστατικών αναδεικνύουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας.

Σύμφωνα με την «Απογευματινή», το περιστατικό σημειώθηκε όταν 31χρονος εισέβαλε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας – Ειδυλλίας κρατώντας μαχαίρι και απειλώντας αστυνομικούς. Κατά τη συμπλοκή, αστυνομικός πυροβόλησε τον δράστη.

Το συγκεκριμένο συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα διαθέσιμα επιχειρησιακά εργαλεία των αστυνομικών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση ακινητοποίηση ενός ατόμου, χωρίς να καταστεί αναγκαία η χρήση του υπηρεσιακού όπλου.

Η συζήτηση για το Taser και τις πλαστικές σφαίρες

Στο επίκεντρο της συζήτησης σύμφωνα με την «Απογευματινή» βρίσκονται μέσα όπως οι ηλεκτρικοί εκκενωτές, γνωστοί ως Taser, καθώς και ειδικού τύπου βλήματα που προορίζονται για την ακινητοποίηση ή την αποτροπή ενός επιτιθέμενου.

Η χρήση ηλεκτρικών εκκενωτών είναι διαδεδομένη σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τέτοιες συσκευές χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, από αστυνομικές υπηρεσίες σε Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, ενώ στη Γερμανία η χρήση τους διαφοροποιείται ανά κρατίδιο. Αντίστοιχα, ηλεκτρικοί εκκενωτές έχουν ενταχθεί και στον εξοπλισμό αστυνομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η λογική πίσω από τη χρήση τους είναι η δημιουργία ενός επιπλέον επιπέδου μεταξύ της σωματικής επέμβασης και της χρήσης πυροβόλου όπλου. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα και οι κίνδυνοι κάθε τέτοιου μέσου αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης και απαιτούν συγκεκριμένους κανόνες χρήσης.

Τι είναι ο ηλεκτρικός εκκενωτής

Ο ηλεκτρικός εκκενωτής είναι συσκευή που μπορεί να εκτοξεύσει δύο ηλεκτρόδια προς τον στόχο. Τα ηλεκτρόδια συνδέονται με τη συσκευή μέσω λεπτών καλωδίων και, όταν έρθουν σε επαφή με το σώμα, μεταδίδουν ηλεκτρικούς παλμούς.

Σκοπός είναι να προκληθεί προσωρινή διαταραχή της νευρομυϊκής λειτουργίας, ώστε το άτομο να ακινητοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα. Παράλληλα, οι κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων υποστηρίζουν ότι η λειτουργία τους έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει τις επιπτώσεις στον οργανισμό. Παρ' όλα αυτά, όπως συμβαίνει με κάθε μέσο καταστολής, η χρήση τους δεν στερείται κινδύνων και απαιτεί αυστηρά πρωτόκολλα.

Στο επίκεντρο και οι κάμερες σώματος

Παράλληλα με τα μέσα ακινητοποίησης, σημαντικό κομμάτι της συζήτησης αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την καταγραφή των αστυνομικών επιχειρήσεων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων έχει ταχθεί υπέρ της πλήρους εφαρμογής των καμερών στις στολές των αστυνομικών και στα υπηρεσιακά οχήματα, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι κάμερες σώματος μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο καταγραφής των επιχειρησιακών ενεργειών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και παρέχοντας αντικειμενικό οπτικοακουστικό υλικό σε περιστατικά που ενδέχεται να εξελιχθούν σε αντιπαραθέσεις ή δικαστικές έρευνες.

Το ζητούμενο, όπως προκύπτει από τη συζήτηση που έχει ανοίξει, δεν είναι μόνο η προσθήκη νέων μέσων στον εξοπλισμό της Αστυνομίας, αλλά η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που θα συνδυάζει εξοπλισμό, εκπαίδευση, τεχνολογία και σαφείς κανόνες χρήσης.