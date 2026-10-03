Αυστραλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε συγκεντρωμένους φιλάθλους – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση

Snapshot Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε συγκεντρωμένους φιλάθλους στο Νιούκαστλ της Αυστραλίας κατά την αναχώρηση της ομάδας ράγκμπι Newcastle Knights.

Τουλάχιστον εννέα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, με δύο να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από την αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης του περιστατικού με τρομοκρατία. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Νιούκαστλ της Αυστραλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε σε φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί.

Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης για να επευφημήσει την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights η οποία αναχωρούσε με πούλμαν για το Σίδνεϊ, όπου την Κυριακή θα αγωνιστεί στον τελικό του πρωταθλήματος.

Τουλάχιστον εννέα τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση δύο εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία.

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