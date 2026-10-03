Genesis GV90: Η οθόνη που μεγαλώνει και γίνεται… σινεμά

Το νέο Genesis GV90 έχει αρκετές ιδιαιτερότητες στο εσωτερικό του, αλλά μία από τις πιο εντυπωσιακές είναι η OLED οθόνη που ανασηκώνεται μέσα από το ταμπλό όταν το ηλεκτρικό SUV είναι σταθμευμένο.

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Genesis GV90: Η οθόνη που μεγαλώνει και γίνεται… σινεμά
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Το Genesis GV90 διαθέτει μια κεντρική OLED οθόνη που ανεβαίνει κατά 90 χιλιοστά όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, αυξάνοντας την επιφάνεια προβολής περίπου κατά 70%.
  • Η οθόνη έχει διαστάσεις 584,1x219 χιλιοστά, ανάλυση 3.840x1.440 pixels και προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming και ζωντανά τηλεοπτικά κανάλια μέσω του Media Home.
  • Ο ηλεκτρικός μηχανισμός ανύψωσης της οθόνης έχει δοκιμαστεί σε πάνω από 100.000 κύκλους λειτουργίας και λειτουργεί με θόρυβο κάτω από 40 dB.
  • Η οθόνη ανοίγει πλήρως μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο για λόγους ασφαλείας και αυτόματα κλείνει αν το όχημα ξεκινήσει.
  • Σε συνδυασμό με το προαιρετικό ηχοσύστημα Bang & Olufsen με 25 ηχεία, το εσωτερικό του GV90 μπορεί να μετατραπεί σε μικρό κινηματογράφο.
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Του Γιάννη Σκουφή

Στην κανονική της θέση, η κεντρική OLED οθόνη του Genesis GV90 προσφέρει επιφάνεια προβολής 23,6 ιντσών για τις πληροφορίες οδήγησης, την πλοήγηση και τις λειτουργίες πολυμέσων. Όταν όμως το αυτοκίνητο σταθμεύσει, με το πάτημα ενός διακόπτη η οθόνη ανεβαίνει κατά 90 χιλιοστά και αποκαλύπτει ολόκληρο το πάνελ των 24,6 ιντσών.

Η διαφορά στη διαγώνιο φαίνεται μικρή, αλλά στην πράξη η Genesis αναφέρει ότι η διαθέσιμη επιφάνεια προβολής αυξάνεται περίπου κατά 70%. Το πάνελ έχει διαστάσεις 584,1x219 χιλιοστά και ανάλυση 3.840x1.440 pixels, ενώ όταν ανοίξει πλήρως ενεργοποιείται το Media Home, με πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming και ζωντανά τηλεοπτικά κανάλια.

Σε συνδυασμό με το προαιρετικό ηχοσύστημα Bang & Olufsen με 25 ηχεία, το εσωτερικό του GV90 μετατρέπεται ουσιαστικά σε ένα μικρό σινεμά.

Για την κίνηση της οθόνης χρησιμοποιείται ηλεκτρικός μηχανισμός με γρανάζια και οδηγούς, τον οποίο η Genesis έχει δοκιμάσει σε περισσότερους από 100.000 κύκλους λειτουργίας. Παράλληλα, ο θόρυβος κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της οθόνης παραμένει κάτω από τα 40 dB.

Η οθόνη ανοίγει πλήρως μόνο όταν το GV90 είναι σταθμευμένο, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και επειδή στην πάνω θέση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εμπρός αερόσακου. Αν το αυτοκίνητο ξεκινήσει με την οθόνη ανοιχτή, αυτή επιστρέφει αυτόματα στην κανονική της θέση.

Και για όσους θεωρούν ότι μία μεγάλη οθόνη δεν είναι αρκετή, η GV90 διαθέτει και head-up display 25 ιντσών. Το σινεμά, πάντως, ανοίγει μόνο όταν «τραβηχτεί» το χειρόφρενο.

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