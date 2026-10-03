Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

Snapshot Ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε έκτακτη πληρωμή επιδόματος παιδιού στις 9 Οκτωβρίου για δικαιούχους με αιτήσεις που δεν εκκαθαρίστηκαν λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα επαναλειτουργήσει στις 5 Οκτωβρίου 2026 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις.

Το πρόβλημα προέκυψε από τη μη έγκαιρη ενημέρωση στοιχείων φοίτησης παιδιών λόγω τεχνικής βλάβης της ΗΔΥΚΑ ΑΕ, που επηρέασε την εκκαθάριση αιτήσεων.

Ο ΟΠΕΚΑ θα επαναλάβει την εκκαθάριση των επηρεασμένων αιτήσεων και θα προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή για να καλύψει περισσότερους δικαιούχους. Snapshot powered by AI

Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου για το επίδομα παιδιού αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία, λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών.

Η απόφαση έχει ως αποτέλεσμα να μετατεθεί η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Α21 για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00, προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να τροποποιηθούν οι ήδη υποβληθείσες για το έτος 2026.

Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα.

Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΗΔΥΚΑ ΑΕ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για τον λόγο αυτό, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου, με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους.

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