Τα Leapmotor B03X και B05 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν
Στην καμπίνα υπάρχουν συνολικά 33 αποθηκευτικοί χώροι, ενώ μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα διαμόρφωσης προκύπτει από τα Leap Flex Seats
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Η Leapmotor διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με δύο νέα ηλεκτρικά μοντέλα, το B-SUV B03X και το μικρο-μεσαίο hatchback B05.
Το B03X δίνει έμφαση στις συγκριτικά μικρές εξωτερικές διαστάσεις και στην πρακτικότητα. Έχει μήκος 4,27 μέτρα, πλάτος 1,810 και ύψος 1,635 μέτρα και μεταξόνιο 2.605 χιλιοστά, ενώ ο χώρος αποσκευών του έχει χωρητικότητα 405 λίτρων. Κάτω από το δάπεδό του υπάρχει το Leap Box, ένα ανεξάρτητο, αδιάβροχο και πλενόμενο διαμέρισμα 105 λίτρων, που ανεβάζει τη συνολική χωρητικότητα στα 510 λίτρα.
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