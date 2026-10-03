Θέρμανση: Τα επόμενα βήματα για τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις μέχρι τις 15 Οκτωβρίου

Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Θέρμανση: Τα επόμενα βήματα για τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις μέχρι τις 15 Οκτωβρίου
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  • Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης και πιθανής επαναφοράς πλαφόν κερδών στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων.
  • Η κυβέρνηση στοχεύει σε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ, με την επιδότηση να προσαρμόζεται ανάλογα με τις διεθνείς τιμές και ισοτιμίες.
  • Εξετάζεται η μεταφορά επιδότησης από την αμόλυβδη βενζίνη στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ τα διυλιστήρια ήδη εφαρμόζουν εκπτώσεις σε καύσιμα κίνησης.
  • Η άρση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους οδήγησε σε οριακή αύξηση 2 λεπτών ανά λίτρο, και εξετάζεται η επαναφορά του πλαφόν για τα καύσιμα.
  • Το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί με τα ίδια εισοδηματικά και κλιματικά κριτήρια, ενώ για το ρεύμα υπάρχουν επιλογές μεταξύ αυξημένων "πράσινων" τιμολογίων και σταθερών "μπλε" προγραμμάτων με χαμηλότερες τιμές.
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Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου που ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα στήριξης που θα θεσπίσει η κυβέρνηση.

Αυτό που αναμένεται είναι η οριστικοποίηση του ύψους επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης και η ενδεχόμενη επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και των βενζινοπωλών.

Όπως είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ, όσο δηλαδή κόστιζε όταν έκλεισε το καύσιμο τον Απρίλιο.

Η τιμή χωρίς επιδότηση με τα πρόσφατα δεδομένα των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας δολαρίου/ευρώ διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ, συνεπώς το ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από τη διακύμανση των διεθνών αγορών τις επόμενες ημέρες μέχρι την έναρξη της περιόδου θέρμανσης. Επιδότηση στην οποία αναμένεται να συνδράμουν και τα διυλιστήρια, τα οποία ήδη εφαρμόζουν εκπτώσεις ύψους 10 λεπτών το λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ κίνησης, (στο οποίο η συνολική έκπτωση μαζί με την επιδότηση ύψους 15 λεπτών από το κράτος φθάνει στα 20 λεπτά).

Ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών το επόμενο διάστημα, ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι η μεταφορά της επιδότησης από την αμόλυβδη στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Οριακή αύξηση κατά 2 λεπτά

Σε ό,τι αφορά τα περιθώρια κέρδους, υπενθυμίζεται ότι: στις 11 Μαρτίου με το ξέσπασμα της κρίσης στον Περσικό Κόλπο επιβλήθηκε ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας ίσο με 5 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και την απλή αμόλυβδη ενώ για τα πρατήρια καυσίμων το αντίστοιχο περιθώριο ήταν 12 λεπτά ανά λίτρο. Το πλαφόν αυτό καταργήθηκε την 1η Ιουλίου και τώρα εξετάζεται η επαναφορά του.

Τα στοιχεία του παρατηρητηρίου καυσίμων δείχνουν ότι η άρση του πλαφόν οδήγησε σε οριακή αύξηση της τάξης των 2 λεπτών ανά λίτρο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αληγιζάκης, το πλαφόν στα περιθώρια ίσχυε ήδη από το 2021 μέχρι το 2025, διάστημα στο οποίο τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων όπως και οι μισθοί αυξήθηκαν σημαντικά, πιέζοντας αντίστοιχα τα περιθώρια.

Πέρα από τις επιδοτήσεις κράτους και διυλιστηρίων, αναμένεται και η οριστικοποίηση της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης το οποίο θα καταβληθεί με τα ίδια εισοδηματικά και κλιματικά κριτήρια αλλά με υψηλότερους συντελεστές.

Τι ισχύει με το ρεύμα

Τέλος, για την ηλεκτρική ενέργεια η σεζόν ξεκινά μεν με αυξημένα "πράσινα" τιμολόγια αλλά και με δυνατότητα των καταναλωτών να ενταχθούν σε σταθερά ("μπλε") προγράμματα με χαμηλότερες τιμές για όλο το επόμενο δωδεκάμηνο.

Για τον Οκτώβριο τα "πράσινα" τιμολόγια που ανακοινώθηκαν κυμαίνονται από 14,76 έως 33,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα ενώ τα σταθερά "μπλε" ξεκινούν από 11,5 και κλιμακώνονται έως 36 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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