Θεσπρωτία: Φωτιά στην περιοχή Τσαμαντά του δήμου Φιλιατών - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στον Τσαμαντά του Δήμου Φιλιατών στη Θεσπρωτία.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ.

Ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει γνωστά. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Τσαμαντά του Δήμου Φιλιατών στη Θεσπρωτία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, με 5 πυροσβεστικά οχήματα.

Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της στη γύρω δασική έκταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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