Πόσο αξίζει να πίνετε ένα σφηνάκι χυμό σιταρόχορτου κάθε μέρα;

Πόσο καλό κάνει η καθημερινή κατανάλωση σιταρόχορτου; Οφέλη, κίνδυνοι και τι λέει η επιστήμη.

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Πόσο αξίζει να πίνετε ένα σφηνάκι χυμό σιταρόχορτου κάθε μέρα;
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Η καθημερινή κατανάλωση λίγου χυμού σιταρόχορτου μπορεί να προσθέσει μικρές ποσότητες βιταμινών, μετάλλων και φυτικών ενώσεων στη διατροφή σας. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί ότι αυτός ο συμπυκνωμένος πράσινος χυμός μπορεί να “αποτοξινώσει τον οργανισμό”, να βελτιώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ή να προλάβει ασθένειες, υπερβαίνουν κατά πολύ τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

Το σιταρόχορτο προέρχεται από τους νεαρούς βλαστούς του φυτού του σιταριού, οι οποίοι συνήθως συλλέγονται και αποδίδουν χυμό μέσω έκθλιψης. Ένα τυπικό σφηνάκι περιέχει περίπου 30–60 ml. Αν και μπορεί να συμπληρώσει μια ισορροπημένη διατροφή, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν, ότι η καθημερινή κατανάλωσή του επιφέρει μετρήσιμες βελτιώσεις στην υγεία υγιών ενηλίκων.

Τι θρεπτικά συστατικά παρέχει το σιταρόχορτο;

Το σιταρόχορτο περιέχει:

  • χλωροφύλλη
  • αντιοξειδωτικές ενώσεις
  • βιταμίνες A, C και E
  • σίδηρο και
  • μαγνήσιο

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στην προστασία των κυττάρων και σε άλλες βασικές βιολογικές διεργασίες.

Ωστόσο, η ποσότητα σιταρόχορτου σε ένα μόνο σφηνάκι είναι μικρή και η περιεκτικότητά του σε θρεπτικά συστατικά ποικίλλει ανάλογα με την καλλιέργεια και την επεξεργασία. Ένα σφηνάκι δεν πρέπει να θεωρείται αξιόπιστος τρόπος αντιμετώπισης μιας ανεπάρκειας βιταμινών ή υποκατάστασης των τακτικών μερίδων λαχανικών.

χυμος σιταροχορτου

Μπορεί η καθημερινή κατανάλωση σιταρόχορτου να βελτιώσει την πέψη;

Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία, που υποδηλώνουν ότι ο χυμός σιταρόχορτου μπορεί να ωφελήσει σε ορισμένες παθήσεις του πεπτικού συστήματος, αλλά η επίδρασή του στην καθημερινή πεπτική υγεία δεν έχει τεκμηριωθεί.

Μια μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη σε 23 άτομα με ενεργό ελκώδη κολίτιδα διαπίστωσε, ότι η καθημερινή κατανάλωση 100 ml χυμού σιταρόχορτου για 1 μήνα συνδέθηκε με βελτίωση της δραστηριότητας της νόσου και της αιμορραγίας από το ορθό, σε σύγκριση με τη χορήγηση εικονικού σκευάσματος (placebo).

Η μελέτη ήταν μικρής κλίμακας, αφορούσε ασθενείς με συγκεκριμένη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και εξέτασε μεγαλύτερη ποσότητα από ένα τυπικό σφηνάκι. Μια μεταγενέστερη συστηματική ανασκόπηση αξιολόγησε τα στοιχεία σχετικά με τη χρήση σιταρόχορτου στην ελκώδη κολίτιδα ως πολύ χαμηλής ποιότητας. Δεν αποτελεί καθιερωμένη θεραπεία και δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστά συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή.

Είναι επίσης απίθανο ο κοινός χυμός σιταρόχορτου να παρέχει σημαντική ποσότητα φυτικών ινών, καθώς η διαδικασία αποχύμωσης απομακρύνει μεγάλο μέρος τους. Τα ολόκληρα λαχανικά, τα όσπρια και τα φρούτα παραμένουν πιο αξιόπιστες πηγές φυτικών ινών για την υγεία του πεπτικού συστήματος.

Μειώνει το σιταρόχορτο τη χοληστερόλη, το σάκχαρο του αίματος ή τη φλεγμονή;

Μελέτες σε εργαστηριακό επίπεδο και σε ζώα υποδεικνύουν, ότι τα συστατικά του σιταρόχορτου ενδέχεται να έχουν αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Ορισμένα πειράματα σε ζώα έχουν επίσης δείξει βελτιώσεις στα επίπεδα της χοληστερόλης και της γλυκόζης στο αίμα.

Τα ευρήματα αυτά, όμως, είναι προκαταρκτικά. Δεν έχει αποδειχθεί ότι ένα καθημερινό σφηνάκι χυμού σιταρόχορτου μειώνει τη χοληστερόλη, ελέγχει τον διαβήτη ή περιορίζει τη χρόνια φλεγμονή στον άνθρωπο. Ομοίως, δεν υπάρχουν πειστικά κλινικά στοιχεία που να υποδεικνύουν, ότι το σιταρόχορτο ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, προλαμβάνει τον καρκίνο ή απομακρύνει τις τοξίνες από τον οργανισμό.

Επομένως, τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη δυνητικά ωφέλιμων συστατικών μεν, αλλά αφήνουν αβέβαια τα πραγματικά αποτελέσματα της καθημερινής κατανάλωσης χυμού από χόρτο σιταριού, δε.

σιταροχορτο

Μπορεί η καθημερινή κατανάλωση χυμού από σιταρόχορτο να προκαλέσει παρενέργειες;

Το σιταρόχορτο είναι γενικά καλά ανεκτό σε μικρές ποσότητες, ωστόσο ορισμένα άτομα ενδέχεται να παρουσιάσουν ναυτία, μειωμένη όρεξη, δυσκοιλιότητα ή άλλες πεπτικές ενοχλήσεις.

Ένα σημαντικότερο ζήτημα αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Ο φρέσκος χυμός από σιταρόχορτο καταναλώνεται συνήθως ωμός, ενώ η διαδικασία καλλιέργειας ή αποχύμωσης μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση με βακτήρια ή μούχλα. Οι μη παστεριωμένοι χυμοί ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους για τις εγκύους, τα μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Επιλέγετε προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία για την μείωση των επιβλαβών μικροοργανισμών και αποφεύγετε τον ωμό χυμό εάν διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο σοβαρής τροφιμογενούς νόσου.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το σιταρόχορτο ασφαλές για άτομα με κοιλιοκάκη;

Το καθαρό σιταρόχορτο, το οποίο συλλέγεται χωρίς τους κόκκους του σιταριού, είναι φυσικά απαλλαγμένο από γλουτένη. Ωστόσο, κατά τη συγκομιδή και την επεξεργασία ενδέχεται να εισχωρήσουν σπόροι που περιέχουν γλουτένη ή να υπάρξει άλλου είδους επιμόλυνση. Τα άτομα με κοιλιοκάκη θα πρέπει να επιλέγουν προϊόντα, που φέρουν τη σχετική πιστοποίηση, ότι είναι χωρίς γλουτένη, αντί να θεωρούν δεδομένο ότι κάθε σφηνάκι χυμού από σιταρόχορτο είναι ασφαλές.

Είναι προτιμότερο να καταναλώνω σιταρόχορτο με άδειο στομάχι;

Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα κλινικά στοιχεία που να δείχνουν ότι η κατανάλωση του χυμού με άδειο στομάχι βελτιώνει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών ή τα αποτελέσματα για την υγεία. Δεν έχει καθοριστεί ιατρικά τεκμηριωμένη ημερήσια δόση ή ιδανική χρονική στιγμή κατανάλωσης.

Συμπέρασμα

Το να πίνετε 1 σφηνάκι χυμού από σιταρόχορτο καθημερινά μπορεί να προσφέρει μικρές ποσότητες θρεπτικών συστατικών και φυτικών ενώσεων, ωστόσο τα οφέλη για την υγεία που συχνά του αποδίδονται παραμένουν, σε μεγάλο βαθμό, μη αποδεδειγμένα.

Αν σας αρέσει το σιταρόχορτο και μπορείτε να το καταναλώσετε με ασφάλεια, ενδέχεται να ενταχθεί στη διατροφή σας. Ωστόσο, δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος να το πίνετε καθημερινά και δεν πρέπει να αντικαθιστά τα ολόκληρα λαχανικά, τα ισορροπημένα γεύματα ή την ιατρική θεραπεία.

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