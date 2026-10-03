Ισπανία: Κατέρρευσε οροφή μπαρ εγκλωβίζοντας 30 ανθρώπους - 11 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Snapshot Κατέρρευσε η οροφή ενός μπαρ στη βόρεια περιφέρεια Λα Ριόχα της Ισπανίας, εγκλωβίζοντας 30 άτομα.

Από τους εγκλωβισμένους, 11 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με έναν άνδρα να έχει σοβαρό κάταγμα στο πόδι.

Το περιστατικό ξεκίνησε με την υποχώρηση του πατώματος και ακολούθησε η πτώση της οροφής και ενός τοίχου που συνδεόταν με γειτονική κατοικία.

Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν εργασίες αντιστήριξης και εκτεταμένες έρευνες για να βεβαιωθούν ότι δεν υπήρχαν άλλα παγιδευμένα άτομα.

Μέσα στο μπαρ εκείνη την ώρα βρίσκονταν περίπου 50 άτομα και όλοι οι πελάτες απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Ισπανία, όταν κατέρρευσε η οροφή ενός μπαρ, στην βόρεια περιφέρεια Λα Ριόχα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, κατά τις 5:25 τοπική ώρα, όταν ένα μπαρ στην πόλη Σαν Βινσέντε ντε λα Σονσιέρα ξεκίνησε να γκρεμίζεται.

Πρώτα υποχώρησε το πάτωμα και στη συνέχεια μέρος της οροφής, όπως και ένας τοίχος που είναι κοινός με γειτονική κατοικία.

Εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα στο μπαρ περίπου 50 άτομα, με τους 30 να εγκλωβίζονται μέσα στα συντρίμμια. Οι Αρχές έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο για να τους διασώσουν. Μεταξύ αυτών, 11 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ ένας άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά με κάταγμα στο πόδι.

Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν επείγουσες εργασίες αντιστήριξης στο κατάστημα και σχολαστικές προσπάθειες επιθεώρησης και έρευνας για να αποκλείσουν την παρουσία άλλων ατόμων που είχαν παγιδευτεί μέσα, ενώ διενεργήθηκαν και έρευνες στο διπλανό σπίτι.

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