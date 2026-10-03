Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου, μετά την αντίδραση του μουσικοσυνθέτη

Snapshot Ο Σταύρος Ξαρχάκος δήλωσε ότι δεν έχει παραχωρήσει άδεια σε πολι κόμμα για τη χρήση των έργων του.

Ο Ξαρχάκος επισημαίνει ότι δεν επιθυμεί η μουσική του να συνδέεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή πρόσωπο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέσυρε το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου μετά την αντίδραση του μουσικοσυνθέτη.

Ο Ξαρχάκος ζητά την άμεση απόσυρση κάθε υλικού που χρησιμοποιεί τα έργα του χωρίς τη συναίνεσή του.

Η χρήση των έργων του Ξαρχάκου σε πολιτικό υλικό χωρίς άδεια δεν εκφράζει πολιτική υποστήριξή του. Snapshot powered by AI

Ο Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος του κόμματος των Δημοκρατών, απέσυρε από τα social media το σποτ που είχε κοινοποιήσει και στο οποίο ακουγόταν μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου έπειτα από την έντονη αντίδραση του γνωστού μουσικοσυνθέτη.

Υπενθυμίζεται πως χτες, Παρασκευή ο Σταύρος Ξαρχάκος με ανάρτησή του διευκρίνισε πως ουδέποτε έχει παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση έργων του, παρά τα σχετικά αιτήματα που, όπως σημειώνει, έχει δεχθεί κατά καιρούς.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι πρόκειται για συνειδητή και διαχρονική επιλογή του, καθώς δεν επιθυμεί η μουσική του να συνδέεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο, αν και δεν έκανε ονομαστική αναφορά στον Στέφανο Κασσελάκη.

«Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Σταύρος Ξαρχάκος ζητά την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και καλεί σε σεβασμό της πάγιας θέσης του.

«Ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου», καταλήγει στην ανάρτησή του.

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