Εφορία: Μείωση έως και 50% των προστίμων έπειτα από φορολογικούς ελέγχους σε τέσσερα στάδια

«Κλειδί» η έγκαιρη αποδοχή του συνολικού προστίμου και η προκαταβολή του 25% εντός τριών ημερών

Ελένη Ευστρατίου

Εφορία: Μείωση έως και 50% των προστίμων έπειτα από φορολογικούς ελέγχους σε τέσσερα στάδια
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  • Οι φορολογούμενοι μπορούν να μειώσουν έως και 50% τα πρόστιμα από φορολογικούς ελέγχους μέσω τεσσάρων σταδίων αποδοχής της οφειλής.
  • Η μεγαλύτερη έκπτωση επιτυγχάνεται με την αποδοχή των ευρημάτων πριν την ενδικοφανή προσφυγή και την προκαταβολή του 25% του προστίμου εντός τριών ημερών.
  • Αν η πρώτη αποδοχή δεν γίνει, υπάρχει μείωση 40% μετά την κοινοποίηση οριστικής πράξης, 30% μετά από απόφαση ΔΕΔ, και 25% πριν τη συζήτηση στα διοικητικά δικαστήρια.
  • Η εξόφληση του υπολοίπου ποσού μπορεί να γίνει σε έως 12 δόσεις, με προσοχή στις προθεσμίες για τη διατήρηση της έκπτωσης.
  • Η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών προσφέρει εξωδικαστική διευθέτηση, με προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Ιουνίου 2027.
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Με τέσσερις επιπλέον δυνατότητες μπορούν οι φορολογούμενοι να μειώσουν έως και 50% τα πρόστιμα στην Εφορία από φορολογικούς ελέγχους, εφόσον αποδεχτούν την κύρια οφειλή.

Η διαδικασία γίνεται σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένα, μέσω της ειδικής πλατφόρμας που λειτουργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για δήλωση Αποδοχής Πράξεων Ελέγχου.

Πλέον, το ύψος του προστίμου δεν εξαρτάται μόνο από το αποτέλεσμα των ελέγχων, αλλά από τον χρόνο που θα επιλέξει ο φορολογούμενος να το πληρώσει, με τέσσερα διαδοχικά στάδια αποδοχής που παρέχουν έκπτωση από 25% έως και 50%. Όσο νωρίτερα γίνει η αποδοχή της οφειλής, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση του προστίμου.

Πώς γίνεται η ρύθμιση

Τη μεγαλύτερη έκπτωση έως και στο μισό του συνολικού προστίμου μπορεί να πετύχει ο φορολογούμενος αν αποδεχτεί τα αποτελέσματα ελέγχου στο αρχικό στάδιο. Δηλαδή, στο σημείο που ο ελεγχόμενος έχει ήδη ενημερωθεί για τα ευρήματα της φορολογικής διοίκησης, αλλά δεν έχει ακόμη περάσει στη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής.

Ο οφειλέτης που επιθυμεί να κλείσει με συνοπτικές διαδικασίες τον έλεγχο, πρέπει να κάνει χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας για την υποβολή της δήλωσης αποδοχής, στην υπηρεσία myAADE (στη διεύθυνση myaade.gov.gr) επιλέγοντας: Εφαρμογές - Φορολογικές Υπηρεσίες - Δήλωση Αποδοχής Πράξεων Ελέγχου, άρθρο 75 ν.5104/24.

Ωστόσο, η αποδοχή συνδέεται και με τη δυνατότητα του φορολογούμενου να καταβάλλει το απαιτούμενο ποσό εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

Στην περίπτωση που δεν γίνει η πρώτη αποδοχή, διατηρείται η δυνατότητα μείωσης του προστίμου κατά 40%, μετά την κοινοποίηση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τέλους ή εισφοράς. Ο φορολογούμενος σε αυτό το στάδιο γνωρίζει το ύψος του προστίμου και μπορεί να αμφισβητήσει την πράξη ή να την αποδεχτεί εντός προθεσμίας, εξασφαλίζοντας μείωση.

Σε περίπτωση προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αν αυτή απορριφθεί, η αποδοχή των αποτελεσμάτων οδηγεί σε μείωση κατά 30% του προστίμου. Σε αυτό το στάδιο, η αποδοχή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μετά την κοινοποίηση της απόφασης της ΔΕΔ ή μέχρι να παρέλθει η προθεσμία για να εκδοθεί απάντηση ("σιωπηρή απόρριψη").

Η τέταρτη δυνατότητα προβλέπει μείωση του προστίμου κατά 25%, όταν πλέον η διαφορά έχει οδηγηθεί στα διοικητικά δικαστήρια. Η αποδοχή όμως μπορεί και πάλι να γίνει, μέχρι και την προηγουμένη ακριβώς ημέρα από την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες. Η απώλεια της σχετικής προθεσμίας σε κάθε στάδιο, μπορεί να σημαίνει απώλεια και του αντίστοιχου ευεργετήματος. Για τον λόγο αυτό, η επιλογή ανάμεσα στην αποδοχή και στην αμφισβήτηση της πράξης πρέπει να γίνεται αφού έχει υπολογιστεί το συνολικό ποσό, το περιθώριο πληρωμής και η πιθανότητα επιτυχίας κάθε βήματος ή προσφυγής.

Προκαταβολή του 25% και ρύθμιση δόσεων

Προκειμένου να εφαρμοστεί η αντίστοιχη έκπτωση σε κάθε στάδιο απαιτείται η προκαταβολή του 25% του συνολικού προστίμου σε μόλις τρεις μέρες από την αποδοχή των αποτελεσμάτων ελέγχου.

Το υπόλοιπο 75% μπορεί να εξοφληθεί μέσω της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων. Ωστόσο, αν το ποσό των δόσεων δεν καταβληθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η έκπτωση και το ποσό να επανέλθει στο αρχικό του ύψος, αφού συνυπολογιστούν τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί.

Η διαδικασία αυτή βασίζεται στη λογική να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια από τις εκκρεμείς υποθέσεις και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που διευκολύνει τον πολίτη να αποπληρώσει τα χρέη του, χωρίς να επιβάλλονται επιπλέον κυρώσεις.

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης

Η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών αποτελεί ξεχωριστό μηχανισμό εξωδικαστικής διευθέτησης, παράλληλα με τη διαδικασία του άρθρου 75 και τη ΔΕΔ της ΑΑΔΕ. Με τον ν. 5313/2026 παρατάθηκαν οι σχετικές προθεσμίες, με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης έως τις 30 Ιουνίου 2027, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η ρύθμιση αφορά και ορισμένες εκκρεμείς ή προηγουμένως απορριφθείσες υποθέσεις. Επομένως, είναι σημαντικό να ελέγχεται έγκαιρα ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε υπόθεση και ποια προθεσμία ισχύει.

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