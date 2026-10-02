ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία για φορολογικές απαντήσεις πριν από μια συναλλαγή

Από 1η Οκτωβρίου 2026, επιχειρήσεις και πολίτες μπορούν να ζητούν από την ΑΑΔΕ επίσημη φορολογική ερμηνεία για μελλοντικές συναλλαγές μέσω της διαδικασίας Φορολογικής Δεσμευτικής Απάντησης (ΦΔΑ)

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία για φορολογικές απαντήσεις πριν από μια συναλλαγή
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  • Η αίτηση ΦΔΑ πρέπει να αφορά συγκεκριμένα περιστατικά και δεν γίνεται δεκτή για θέματα ενδοομιλικής τιμολόγησης, αλλοδαπού δικαίου ή υποθέσεις σε προσφυγή.
  • Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω email μέχρι να λειτουργήσει ειδική εφαρμογή, με παράβολο από 10.000 έως 50.000 ευρώ ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το αίτημα επίσπευσης.
  • Η ΑΑΔΕ απαντά εντός 150 ημερών, ή εντός 90 ημερών αν ζητηθεί επίσπευση και καταβληθεί αυξημένο παράβολο, ενώ η απάντηση δεσμεύει τη φορολογική διοίκηση για τα συγκεκριμένα περιστατικά.
  • Οι ΦΔΑ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ χωρίς στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, με δυνατότητα αναστολής δημοσίευσης για έως 12 μήνες σε ειδικές περιπτώσεις.
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Νέα δυνατότητα αποκτούν από την 1η Οκτωβρίου 2026 επιχειρήσεις και πολίτες, καθώς μπορούν πλέον να ζητούν από την ΑΑΔΕ μια επίσημη απάντηση για το πώς ερμηνεύει τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία σε συγκεκριμένες μελλοντικές συναλλαγές ή πράξεις τους.

Η νέα διαδικασία ονομάζεται Φορολογική Δεσμευτική Απάντηση (ΦΔΑ) και καθορίστηκε με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Με απλά λόγια, ένας φορολογούμενος μπορεί, πριν προχωρήσει σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή, να ζητήσει από την ΑΑΔΕ να του εξηγήσει ποια είναι η θέση της για το συγκεκριμένο φορολογικό ζήτημα.

Η αίτηση θα πρέπει να αφορά συγκεκριμένα και σαφώς περιγεγραμμένα περιστατικά και να υπάρχει πραγματικό ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας.

Πότε δεν μπορεί να ζητηθεί ΦΔΑ

Η διαδικασία δεν αφορά κάθε φορολογικό ζήτημα. Δεν μπορούν να υποβληθούν αιτήματα, μεταξύ άλλων, για θέματα ενδοομιλικής τιμολόγησης, εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου ή υποθέσεις που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία προσφυγής.

Επίσης, δεν γίνονται δεκτά ερωτήματα που ζητούν απλώς γενικές φορολογικές οδηγίες ή αφορούν εντελώς υποθετικά περιστατικά.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά

Μέχρι να λειτουργήσει η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω email στη διεύθυνση ruling@aade.gr.

Για την εξέταση της αίτησης προβλέπεται παράβολο από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Το ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων, τη νομική μορφή του αιτούντος και το αν ζητείται επίσπευση της διαδικασίας.

Απάντηση σε έως 150 ημέρες

Η ΑΑΔΕ θα πρέπει να εκδώσει την απάντησή της μέσα σε 150 ημέρες από τη στιγμή που θα παραλάβει την πλήρη αίτηση και καταβληθεί το παράβολο.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ζητήσει επίσπευση και καταβάλει το αυξημένο παράβολο, η προθεσμία μειώνεται στις 90 ημέρες.

Ο αιτών θα ενημερώνεται για την πορεία του αιτήματός του, από την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών έως την έκδοση της απάντησης ή την απόρριψη της αίτησης.

Πότε δεσμεύει την ΑΑΔΕ

Η Φορολογική Δεσμευτική Απάντηση δεσμεύει τη Φορολογική Διοίκηση απέναντι στο πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα και αφορά τα συγκεκριμένα περιστατικά που εξετάστηκαν.

Ο φορολογούμενος, από την άλλη, δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει την ερμηνεία που έδωσε η ΑΑΔΕ.

Εάν όμως επιλέξει να ακολουθήσει μια ΦΔΑ που βρίσκεται σε ισχύ, προστατεύεται ως προς τη συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση και η δήλωσή του δεν θεωρείται ανακριβής εξαιτίας της εφαρμογής της συγκεκριμένης ερμηνείας.

Η ισχύς της απάντησης μπορεί να σταματήσει, μεταξύ άλλων, αν αλλάξουν σημαντικά τα πραγματικά περιστατικά ή η νομοθεσία ή αν υπάρξει διαφορετική κρίση από ανώτατο δικαστήριο.

Οι απαντήσεις θα δημοσιεύονται

Για λόγους διαφάνειας, οι ΦΔΑ θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, χωρίς στοιχεία που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του αιτούντος.

Η δημοσίευση θα γίνεται μέσα σε 60 ημέρες από την κοινοποίηση της απάντησης στον ενδιαφερόμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δημοσίευση μπορεί να καθυστερήσει έως και 12 μήνες, εφόσον υπάρχει κίνδυνος να αποκαλυφθεί μια σχεδιαζόμενη συναλλαγή.

Παράλληλα, ο αιτών μπορεί να ζητήσει να μην δημοσιοποιηθούν στοιχεία που αφορούν εμπορικά, επιχειρηματικά, βιομηχανικά ή επαγγελματικά μυστικά.

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