Ουκρανία: Ένας νεκρός και 2 τραυματίες σε ρωσικό χτύπημα σε κτίριο κατοικιών

Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρα και συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ουκρανία: Ένας νεκρός και 2 τραυματίες σε ρωσικό χτύπημα σε κτίριο κατοικιών
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ρωσικά αεροπορικά πλήγματα έπληξαν τη Νότια Γέφυρα στο Κίεβο, προκαλώντας έναν νεκρό και δύο τραυματίες σε κτίριο κατοικιών.
  • Η κυκλοφορία στη Νότια Γέφυρα και στη γέφυρα Πάτον έχει διακοπεί και στις δύο κατευθύνσεις.
  • Ρωσικά drones έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές, όπως δρόμο, σιδηροδρομική γέφυρα, υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικό συγκρότημα στο λιμάνι Ισμαήλ.
  • Η Ρωσία ανέφερε ότι η γέφυρα χρησιμοποιούνταν για μεταφορά στρατευμάτων και εφοδίων προς τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του Ντονμπάς.
  • Ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου με στρατιωτικό εξοπλισμό χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στο λιμάνι της Οδησσού.
Snapshot powered by AI

Ρωσικά αεροπορικά πλήγματα είχαν ξανά στόχο τη Νότια Γέφυρα στο Κίεβο, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω του Telegram, με τις αρχές της πόλης να κάνουν λόγιο για έναν νεκρό και δύο τραυματίες σε άλλο πλήγμα εναντίον κτιρίου κατοικιών.

Χθες, Πέμπτη, ρωσικά drones έπληξαν σχολείο στο Κίεβο και τη Νότια Γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο, προκαλώντας πυρκαγιές στην πόλη, καθώς η Μόσχα συνεχίζει τα, σχεδόν καθημερινά, συνεχή πλήγματά της εναντίον της Ουκρανίας.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα αυτή, όπως και στη γέφυρα Πάτον, έχει διακοπεί και στις δύο κατευθύνσεις, ανακοίνωσαν οι αρχές του Κιέβου.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Κλίτσκο, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στους πάνω ορόφους ενός κτιρίου κατοικιών και ζημιές έχουν σημειωθεί σε άλλη περιοχή του Κιέβου. Από το πλήγμα στο κτίριο υπάρχουν ένας νεκρός και δύο τραυματίες, επεσήμαναν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η Ρωσία από την πλευρά της επιβεβαίωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας εξαπέλυσε πλήγματα με drones εναντίον στρατιωτικών στόχων και υποδομών, μεταξύ των οποίων ένας δρόμος και μια σιδηροδρομική γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο στο Κίεβο, ένας υποσταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας και ένα βιομηχανικό συγκρότημα στο λιμάνι Ισμαήλ στην επαρχία της Οδησσού.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διευκρίνισε ότι η γέφυρα χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού φορτίου προς τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του Ντονμπάς, ενώ μέσω του λιμανιού στο Ισμαήλ διακινούνταν στρατιωτικό φορτίο και προμήθειες καυσίμων για τον ουκρανικό στρατό.

Επίσης ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου, το οποίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό και προϊόντα διπλής χρήσης στο λιμάνι της Οδησσού, χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα πάντα με το ρωσικό υπουργείο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18χρονος συνελήφθη για παράνομη έκδοση άυλης συνταγής οπιούχου φαρμάκου

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Σούπα από καρχαρία, κρασί με φίδι και μπριζόλες: Αυτή είναι η τρελή δίαιτα του Κιμ Γιονγκ Ουν

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στα Εξάρχεια: 5 συλλήψεις και πάνω από 9,5 κιλά κατασχεμένης κάνναβης

09:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να στείλουν το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt στη Μέση Ανατολή

09:00WHAT THE FACT

Η μοναδική ανεξάρτητη χώρα στον κόσμο χωρίς επίσημη πρωτεύουσα

08:58LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Δεν θα αφήσω τη διάγνωσή του να πάει χαμένη»-Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου τoυ

08:56ΚΟΣΜΟΣ

«Πιθανόν να υπέστη εγκεφαλική βλάβη»: Σε κρίσιμη κατάσταση η Christa Pike μετά τις δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσής της

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός και 2 τραυματίες σε ρωσικό χτύπημα σε κτίριο κατοικιών

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Το ιστορικό απειλών πριν από την αιματηρή επίθεση

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: Η μητέρα του θύματος της σχεδίαζε να την δολοφονήσει με «κοπίδι»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις έως 30′ προς το Αεροδρόμιο - Σύγκρουση δύο Ι.Χ. στον Κηφισό

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το Κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Πού ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική ανάσα καθορίζει το στοίχημα της επόμενης μέρας

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Από ένα ατύχημα στον «Χρυσό Διόνυσο»:Η ιστορία του Νίκου έγινε ταινία και κέρδισε το Φεστιβάλ Δράμας

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lexus LY680: Η υπερπολυτελής θαλαμηγός με 2.028 ίππους και κόστος εκατομμυρίων

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: 32χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον νυν φίλο της - Εισέβαλε με βαριοπούλα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πολυτέλεια» ακόμα και η βόλτα του καφέ – 1 στους 2 Έλληνες μειώνει την εκτός σπιτιού κατανάλωση

07:30ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει αν έχετε κακοσμία στόματος και βγαίνουν λευκά κομματάκια όταν βήχετε

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Το Κιλαουέα «φλέγεται» ξανά – Εντυπωσιακό time-lapse από τη δραστηριότητα του ηφαιστείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

07:12ΚΟΣΜΟΣ

FlyDubai: Παγκόσμιο κύμα στήριξης για τον Ινδό πιλότο και διαδικτυακοί έρανοι για την οικογενειά του - Μάζεψαν πάνω από 80.000 δολάρια

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Το ιστορικό απειλών πριν από την αιματηρή επίθεση

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το Κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Πού ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Ζιακόπουλος για τα μπλοκαρίσματα τύπου «Ωμέγα» και «Ρεξ» - Προειδοποίηση και από Αρναούτογλου

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: Η μητέρα του θύματος της σχεδίαζε να την δολοφονήσει με «κοπίδι»

20:31LIFESTYLE

Ντέρτι: Αλλάζει ώρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Ανακατεύει το χαρτί στην prime time

06:29ΕΘΝΙΚΑ

Σκόπια: Προκλητικός αλυτρωτισμός στα σχολικά βιβλία - Τι λένε για τον Μέγα Αλέξανδρο 8 χρόνια μετά τη συμφωνία των Πρεσπών

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: 32χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον νυν φίλο της - Εισέβαλε με βαριοπούλα

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lexus LY680: Η υπερπολυτελής θαλαμηγός με 2.028 ίππους και κόστος εκατομμυρίων

08:56ΚΟΣΜΟΣ

«Πιθανόν να υπέστη εγκεφαλική βλάβη»: Σε κρίσιμη κατάσταση η Christa Pike μετά τις δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσής της

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έχασε την όρασή της από «μαϊμού» πλαστικό χειρουργό - Την έκλεισαν τρεις φορές και ξανάνοιγε η παράνομη κλινική

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Ένας νεκρός, μεγάλες ζημιές και κλειστοί δρόμοι από τις σφοδρές καταιγίδες – Πού υπάρχουν προβλήματα

09:00WHAT THE FACT

Η μοναδική ανεξάρτητη χώρα στον κόσμο χωρίς επίσημη πρωτεύουσα

17:08LIFESTYLE

ALPHA: Τι θα βλέπουμε μετά το «Ριφιφί»; «Χτυπά» με διπλή πρεμιέρα

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (4/10)

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια – Τι ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ