ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική ανάσα καθορίζει το στοίχημα της επόμενης μέρας

Στη Χαριλάου Τρικούπη καταγράφουν με ικανοποίηση την ανοδική τάση των τελευταίων μετρήσεων.

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική ανάσα καθορίζει το στοίχημα της επόμενης μέρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • ΠΑΣΟΚ καταγράφει μικρή αλλά συνεχή ανοδική τάση στις δημοσκοπήσεις, με τη διαφορά από την ΕΛΑΣ να μειώνεται σε ορισμένες έρευνες.
  • Η βελτίωση αποδίδεται στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και στην έμφαση σε συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.
  • Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε νομοθετικές προτάσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τη στεγαστική κρίση και το ιδιωτικό χρέος.
  • Ο κομματικός μηχανισμός ενεργοποιείται ιδιαίτερα στην Αττική, με στόχο τη σταθεροποίηση της δημοσκοπικής βελτίωσης.
  • Ο επόμενος σχεδιασμός περιλαμβάνει περισσότερες πολιτικές προτάσεις και ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στις περιοχές με εκλογικό έλλειμμα.
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Μια πρώτη, μετρήσιμη μεταβολή του πολιτικού κλίματος υπέρ του ΠΑΣΟΚ καταγράφουν στη Χαριλάου Τρικούπη, μετά τον τελευταίο κύκλο δημοσκοπήσεων. Χωρίς να παραγνωρίζουν ότι πρόκειται ακόμη για μικρές μετακινήσεις, στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη θεωρούν σημαντικό ότι το κόμμα εμφανίζει ανοδική τάση σε περισσότερες από μία έρευνες και ότι η απόσταση από την ΕΛΑΣ έχει περιοριστεί σε ορισμένες μετρήσεις.

Χαρακτηριστικότερη είναι η τελευταία δημοσκόπηση της Interview, στην οποία η ΕΛΑΣ καταγράφεται στο 14% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,7%, με τη μεταξύ τους διαφορά στις 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Στην ίδια έρευνα το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,8 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η εικόνα, βεβαίως, δεν είναι ενιαία σε όλες τις εταιρείες. Σε άλλες μετρήσεις η απόσταση από την ΕΛΑΣ παραμένει μεγαλύτερη, κάτι που οδηγεί στελέχη του ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίζουν την ανοδική τάση περισσότερο ως ευκαιρία που πρέπει να παγιωθεί παρά ως ανατροπή των μέχρι τώρα συσχετισμών.

Να αποκτήσει διάρκεια η άνοδος

Στελέχη του κόμματος αποδίδουν μέρος της βελτίωσης στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και κυρίως στην προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επιλογή να μεταφερθεί το βάρος της αντιπολιτευτικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, με το ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί παράλληλα να ενισχύσει την εικόνα ενός κόμματος που καταθέτει δικές του νομοθετικές προτάσεις.

Τριπλή νομοθετική πρωτοβουλία

Η αρχή έγινε χθες στη Βουλή, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε δύο τροπολογίες.

Η πρώτη αφορά τη δημιουργία μηχανισμού προσαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Η πρόταση προβλέπει ότι όταν η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ για το Δημόσιο πέραν όσων έχουν προϋπολογιστεί, μέρος των επιπλέον εσόδων θα χρησιμοποιείται για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ.

Το δεύτερο μέτωπο αφορά τη στεγαστική κρίση και ειδικότερα τη Golden Visa, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε και την κατάθεση, την επόμενη εβδομάδα, της πρότασης νόμου του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος.

Στην πραγματικότητα, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να συγκροτήσει γύρω από αυτά τα ζητήματα ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα: κόστος ζωής, πρόσβαση στη στέγη και βάρος του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή, θέματα που μπορούν να μεταφέρουν την πολιτική αντιπαράθεση από την ονοματολογία και τα σενάρια αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού στο πεδίο της καθημερινότητας.

Έμφαση στην Αττική

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ενεργοποιεί περισσότερο και τον κομματικό του μηχανισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου οι εκλογικές του επιδόσεις παραμένουν χαμηλότερες από τον πανελλαδικό του μέσο όρο.

Από την 1η Οκτωβρίου κλιμάκια στελεχών έχουν ξεκινήσει δράσεις στο Λεκανοπέδιο, ενώ ο σχεδιασμός κορυφώνεται με την εκδήλωση της 18ης Οκτωβρίου στο Αιγάλεω, με αφορμή τα 45 χρόνια από τις εκλογές του 1981. Στόχος του κομματικού επιτελείου είναι οι δράσεις να μην περιοριστούν σε παραδοσιακές κομματικές συγκεντρώσεις, αλλά να συνδεθούν με προβλήματα των γειτονιών και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Η Αττική θεωρείται κομβικής σημασίας προκειμένου η δημοσκοπική βελτίωση να μετατραπεί σε πιο σταθερή μετατόπιση των συσχετισμών.

Το επόμενο τεστ

Ο σχεδιασμός των επόμενων εβδομάδων κινείται σε δύο παράλληλες γραμμές: περισσότερες συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για την καθημερινότητα και μεγαλύτερη παρουσία του κόμματος έξω από τη Βουλή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να εμφανίζει εκλογικό έλλειμμα.

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