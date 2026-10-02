Το Crew-13 έγραψε ιστορία: Από τη Γη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε λιγότερο από οκτώ ώρες

Σε λιγότερο από οκτώ ώρες ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Dragon της SpaceX προς τον ISS – Οι τέσσερις αστροναύτες θα παραμείνουν για τους επόμενους μήνες στο τροχιακό εργαστήριο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Το Crew-13 έγραψε ιστορία: Από τη Γη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε λιγότερο από οκτώ ώρες
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε 7 ώρες και 55 λεπτά, το ταχύτερο ταξίδι αμερικανικού επανδρωμένου διαστημόπλοιου προς τον ISS.
  • Η αποστολή Crew-13 περιλαμβάνει δύο αστροναύτες της NASA, έναν Καναδό αστροναύτη και έναν Ρώσο κοσμοναύτη.
  • Οι τέσσερις αστροναύτες θα παραμείνουν στον ISS για μήνες, διεξάγοντας επιστημονικά και τεχνολογικά πειράματα.
  • Η έρευνα θα εστιάσει στην ανθρώπινη υγεία, την παραγωγή τροφής σε συνθήκες μικροβαρύτητας και σε τεχνολογίες για μελλοντικές μακροχρόνιες διαστημικές αποστολές.
  • Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ.
Snapshot powered by AI

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έφτασαν τα τέσσερα μέλη της αποστολής Crew-13 της NASA, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι που πέρασε ήδη στην ιστορία των αμερικανικών επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων.

Το διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX προσδέθηκε στον ISS στις 19:05 της Πέμπτης, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, μόλις 7 ώρες και 55 λεπτά μετά την εκτόξευσή του από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα. Σύμφωνα με τη NASA, πρόκειται για το ταχύτερο ταξίδι από την εκτόξευση έως την πρόσδεση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που έχει πραγματοποιήσει αμερικανικό διαστημόπλοιο.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι αστροναύτες της NASA Τζέσικα Γουότκινς και Λουκ Ντιλέινι, ο Καναδός αστροναύτης Τζόσουα Κούτρικ και ο Ρώσος κοσμοναύτης Σεργκέι Τετεριάτνικοφ. Μετά την πρόσδεση και τους απαραίτητους ελέγχους, το πλήρωμα πέρασε στο εσωτερικό του σταθμού, όπου εντάχθηκε στην Expedition 75.

«Μετά από σχεδόν οκτώ ώρες πτήσης, το Crew-13 έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», ανέφερε η NASA σε ανάρτησή της στο X.

Οι τέσσερις αστροναύτες θα παραμείνουν για τους επόμενους μήνες στον ISS, συμμετέχοντας σε σειρά επιστημονικών και τεχνολογικών πειραμάτων. Η έρευνά τους θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στην ανθρώπινη υγεία, στην παραγωγή τροφής σε συνθήκες μικροβαρύτητας και σε τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας στο Διάστημα.

Το Crew-13 εκτοξεύθηκε στις 11:10 το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από το Space Launch Complex 40 στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: 32χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον νυν φίλο της - Εισέβαλε με βαριοπούλα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πολυτέλεια» ακόμα και η βόλτα του καφέ – 1 στους 2 Έλληνες μειώνει την εκτός σπιτιού κατανάλωση

07:30ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει αν έχετε κακοσμία στόματος και βγαίνουν λευκά κομματάκια όταν βήχετε

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Το Κιλαουέα «φλέγεται» ξανά – Εντυπωσιακό time-lapse από τη δραστηριότητα του ηφαιστείου

07:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Τρομοκράτες με AI»: Κινέζικο μοντέλο έδωσε οδηγίες για επιθέσεις με Σαρίν, δολοφονίες και κατάρριψη αεροσκάφους

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Δύο επιπλέον πυραυλικές μονάδες Patriot έστειλαν οι ΗΠΑ για προστασία Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ, ενώ παρατάθηκε και η παρουσία των ελληνικών συστημάτων

07:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η δίαιτα που «φρενάρει» τη γήρανση του εγκεφάλου κατά 2,5 χρόνια: Οι τροφές-ασπίδα και η ανατροπή με το τυρί

07:14ΜΑΝΤΕΙΟ

Ο Πιερρ, οι servicers η απαλή σέντρα σε Στουρνάρα, Το ντόμινο των εδρών, Γιατί στο Αιγάλεω;

07:12ΚΟΣΜΟΣ

FlyDubai: Παγκόσμιο κύμα στήριξης για τον Ινδό πιλότο και διαδικτυακοί έρανοι για την οικογενειά του - Μάζεψαν πάνω από 80.000 δολάρια

07:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Crew-13 έγραψε ιστορία: Από τη Γη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε λιγότερο από οκτώ ώρες

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έχασε την όρασή της από «μαϊμού» πλαστικό χειρουργό - Την έκλεισαν τρεις φορές και ξανάνοιγε η παράνομη κλινική

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα «κάστρα» της ΝΔ ο Μητσοτάκης – Οι περιοδείες αρχίζουν από την Πιερία και τη Θεσσαλονίκη, αλλά οι αριθμοί έχουν αλλάξει

06:54LIFESTYLE

Ολικό restart για τον ΣΚΑΪ στη βραδινή ζώνη – Ο διπλός ρόλος Λιανού και οι νέες αφίξεις

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Ζιακόπουλος για τα μπλοκαρίσματα τύπου «Ωμέγα» και «Ρεξ» - Προειδοποίηση και από Αρναούτογλου

06:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ βόρεια του Λασιθίου Κρήτης

06:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Δύσκολη αποστολή για διατήρηση του απόλυτου

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Ένας νεκρός, μεγάλες ζημιές και κλειστοί δρόμοι από τις σφοδρές καταιγίδες – Πού υπάρχουν προβλήματα

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια – Τι ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Ζιακόπουλος για τα μπλοκαρίσματα τύπου «Ωμέγα» και «Ρεξ» - Προειδοποίηση και από Αρναούτογλου

20:31LIFESTYLE

Ντέρτι: Αλλάζει ώρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Ανακατεύει το χαρτί στην prime time

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια – Τι ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

06:29ΕΘΝΙΚΑ

Σκόπια: Προκλητικός αλυτρωτισμός στα σχολικά βιβλία - Τι λένε για τον Μέγα Αλέξανδρο 8 χρόνια μετά τη συμφωνία των Πρεσπών

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Ένας νεκρός, μεγάλες ζημιές και κλειστοί δρόμοι από τις σφοδρές καταιγίδες – Πού υπάρχουν προβλήματα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: 32χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον νυν φίλο της - Εισέβαλε με βαριοπούλα

06:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Δύσκολη αποστολή για διατήρηση του απόλυτου

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έχασε την όρασή της από «μαϊμού» πλαστικό χειρουργό - Την έκλεισαν τρεις φορές και ξανάνοιγε η παράνομη κλινική

07:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η δίαιτα που «φρενάρει» τη γήρανση του εγκεφάλου κατά 2,5 χρόνια: Οι τροφές-ασπίδα και η ανατροπή με το τυρί

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (4/10)

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 9χρονο στα Καμίνια - Φόβοι ότι μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του

07:12ΚΟΣΜΟΣ

FlyDubai: Παγκόσμιο κύμα στήριξης για τον Ινδό πιλότο και διαδικτυακοί έρανοι για την οικογενειά του - Μάζεψαν πάνω από 80.000 δολάρια

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα «κάστρα» της ΝΔ ο Μητσοτάκης – Οι περιοδείες αρχίζουν από την Πιερία και τη Θεσσαλονίκη, αλλά οι αριθμοί έχουν αλλάξει

23:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία 2-2: Είχε τη νίκη στα... χέρια της, συνεχίζει αήττητη η Εθνική μας!

07:30ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει αν έχετε κακοσμία στόματος και βγαίνουν λευκά κομματάκια όταν βήχετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ