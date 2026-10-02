Το Crew-13 έγραψε ιστορία: Από τη Γη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε λιγότερο από οκτώ ώρες

Snapshot Το διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε 7 ώρες και 55 λεπτά, το ταχύτερο ταξίδι αμερικανικού επανδρωμένου διαστημόπλοιου προς τον ISS.

Η αποστολή Crew-13 περιλαμβάνει δύο αστροναύτες της NASA, έναν Καναδό αστροναύτη και έναν Ρώσο κοσμοναύτη.

Οι τέσσερις αστροναύτες θα παραμείνουν στον ISS για μήνες, διεξάγοντας επιστημονικά και τεχνολογικά πειράματα.

Η έρευνα θα εστιάσει στην ανθρώπινη υγεία, την παραγωγή τροφής σε συνθήκες μικροβαρύτητας και σε τεχνολογίες για μελλοντικές μακροχρόνιες διαστημικές αποστολές.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ. Snapshot powered by AI

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έφτασαν τα τέσσερα μέλη της αποστολής Crew-13 της NASA, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι που πέρασε ήδη στην ιστορία των αμερικανικών επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων.

Το διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX προσδέθηκε στον ISS στις 19:05 της Πέμπτης, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, μόλις 7 ώρες και 55 λεπτά μετά την εκτόξευσή του από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα. Σύμφωνα με τη NASA, πρόκειται για το ταχύτερο ταξίδι από την εκτόξευση έως την πρόσδεση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που έχει πραγματοποιήσει αμερικανικό διαστημόπλοιο.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι αστροναύτες της NASA Τζέσικα Γουότκινς και Λουκ Ντιλέινι, ο Καναδός αστροναύτης Τζόσουα Κούτρικ και ο Ρώσος κοσμοναύτης Σεργκέι Τετεριάτνικοφ. Μετά την πρόσδεση και τους απαραίτητους ελέγχους, το πλήρωμα πέρασε στο εσωτερικό του σταθμού, όπου εντάχθηκε στην Expedition 75.

«Μετά από σχεδόν οκτώ ώρες πτήσης, το Crew-13 έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», ανέφερε η NASA σε ανάρτησή της στο X.

Οι τέσσερις αστροναύτες θα παραμείνουν για τους επόμενους μήνες στον ISS, συμμετέχοντας σε σειρά επιστημονικών και τεχνολογικών πειραμάτων. Η έρευνά τους θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στην ανθρώπινη υγεία, στην παραγωγή τροφής σε συνθήκες μικροβαρύτητας και σε τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας στο Διάστημα.

Το Crew-13 εκτοξεύθηκε στις 11:10 το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από το Space Launch Complex 40 στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ.