Στα «κάστρα» της ΝΔ ο Μητσοτάκης – Πιερία και Θεσσαλονίκη πρώτοι σταθμοί, με νέα δεδομένα

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά νέο κύκλο περιοδειών στην περιφέρεια, με πρώτους σταθμούς την Πιερία και τη Θεσσαλονίκη.

Η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε σημαντικές απώλειες στις ευρωεκλογές του 2024 σε παραδοσιακά προπύργιά της, όπως η Πιερία (από 38,80% σε 25,94%) και η Κατερίνη (από 36,41% σε 25,25%).

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κατερίνη περιλαμβάνει επαφές με πολίτες και επισκέψεις σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς χώρους, με στόχο την επανασύνδεση με την κοινωνία.

Στη Θεσσαλονίκη, η ΝΔ σημείωσε πτώση ποσοστών μεταξύ εθνικών εκλογών 2023 και ευρωεκλογών 2024, καταδεικνύοντας αλλαγές στο εκλογικό τοπίο της περιοχής.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της εκτός Αθηνών, ανταποκρινόμενη στις μεταβολές του εκλογικού κλίματος στη Βόρεια Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Νέο κύκλο περιοδειών στην περιφέρεια ανοίγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πρώτο σταθμό την Πιερία και αμέσως μετά τη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη της Παρασκευής στην Πιερία και η παρουσία του το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτούν την επιστροφή του πρωθυπουργού σε έναν πιο έντονο ρυθμό επαφής με την κοινωνία, σε μια περίοδο κατά την οποία το κυβερνητικό στρατόπεδο επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία του εκτός Αθηνών.

Η επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών έχει και τη δική της πολιτική σημειολογία. Η Πιερία αποτελεί παραδοσιακά ισχυρή εκλογική βάση για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ η Κεντρική Μακεδονία παραμένει ένας από τους χώρους όπου η γαλάζια παράταξη διατηρεί σημαντικές δυνάμεις. Ωστόσο, πίσω από τη σημερινή εικόνα υπάρχουν αριθμοί που δείχνουν ότι η σχέση αυτή έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές.

Πιερία: από το 38,80% στο 25,94%

Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, η Νέα Δημοκρατία είχε στην εκλογική περιφέρεια Πιερίας 38,80%, κατακτώντας την πρώτη θέση με σημαντική διαφορά.

Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024, όμως, το ποσοστό της ΝΔ στην Πιερία υποχώρησε στο 25,94%.

Η διαφορά είναι 12,86 μονάδες μέσα σε έναν χρόνο.

Πρόκειται για μια μεταβολή που αποτυπώνει τη γενικότερη εικόνα των ευρωεκλογών, όπου η ΝΔ αντιμετώπισε απώλειες σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά στην Πιερία το μέγεθος της μεταβολής αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της παραδοσιακά ισχυρής παρουσίας της.

Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Κατερίνη: Η πόλη που έπεσε πάνω από 11 μονάδες

Ακόμη πιο χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για την ίδια την Κατερίνη.

Στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης, στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, η Νέα Δημοκρατία είχε συγκεντρώσει 36,41%, με 9.919 ψήφους. Δεύτερος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με 15,06%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,18%, ενώ η Νίκη είχε 11,17% και η Ελληνική Λύση 6,29%.

Στις ευρωεκλογές του 2024, η ΝΔ στον Δήμο Κατερίνης βρέθηκε στο 25,25%.

Η μεταβολή από το 36,41% στο 25,25% σημαίνει απώλεια 11,16 ποσοστιαίων μονάδων.

Η εικόνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περιορίζεται σε μια θεσμική επίσκεψη στην περιοχή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στον Όλυμπο, εκδήλωση στο Λιτόχωρο, επισκέψεις στο Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης και, κυρίως, συνάντηση με πολίτες στην Κατερίνη στις 19:00.

Με άλλα λόγια, η περιοδεία περνά από την καρδιά της εκλογικής βάσης και καταλήγει σε απευθείας επαφή με την κοινωνία.

Θεσσαλονίκη: Η δεύτερη μεγάλη στάση

Την επόμενη ημέρα ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κειμηλίων μεταξύ των δύο χωρών.

Και εδώ οι αριθμοί παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης, στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, η ΝΔ είχε 35,28%.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στις ευρωεκλογές του 2024, η ΝΔ συγκέντρωσε 27,49%, με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 14,51%, την Ελληνική Λύση στο 10,70% και το ΠΑΣΟΚ στο 9,01%.

Εδώ χρειάζεται μια σημαντική εκλογική διευκρίνιση: τα δύο ποσοστά δεν αφορούν ακριβώς την ίδια εκλογική γεωγραφία — το 35,28% αφορά την εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, ενώ το 27,49% τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Επομένως δεν πρέπει να παρουσιαστούν ως απόλυτα συγκρίσιμη μεταβολή. Ωστόσο, αποτυπώνουν την αλλαγή του εκλογικού τοπίου στη Θεσσαλονίκη και τη σημαντική υποχώρηση της ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024.

Η επιστροφή στην περιφέρεια

Το νέο πρόγραμμα του πρωθυπουργού δεν περιορίζεται, επομένως, σε μια σειρά θεσμικών υποχρεώσεων. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αυξήσει την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιφέρεια, με επισκέψεις, επαφές με πολίτες και παρουσία σε περιοχές όπου η ΝΔ είχε ισχυρή εκλογική επιρροή. Ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου είχε γίνει γνωστό ότι ο πρωθυπουργός επιστρέφει σε κύκλο περιοδειών σε Αττική και περιφέρεια.

Η Πιερία και η Θεσσαλονίκη είναι, από αυτή την άποψη, δύο χαρακτηριστικοί σταθμοί.

Η εικόνα των αριθμών είναι σαφής: Πιερία 38,80% στις εθνικές του 2023 και 25,94% στις ευρωεκλογές του 2024. Κατερίνη 36,41% και στη συνέχεια 25,25%.

Η ΝΔ εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα, όμως η κάλπη των ευρωεκλογών έδειξε ότι τα ποσοστά των προηγούμενων εθνικών εκλογών δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένα.

Και αυτό ακριβώς κάνει την επιστροφή του πρωθυπουργού στα «γαλάζια» κάστρα πολιτικά ενδιαφέρουσα: δεν πρόκειται μόνο για περιοδείες σε περιοχές όπου η ΝΔ είχε υψηλές επιδόσεις, αλλά για επιστροφή σε περιοχές όπου η κάλπη έχει ήδη καταγράψει αισθητές μεταβολές.

Η Κατερίνη, με την πτώση των 11,16 μονάδων, και η Πιερία, με την πτώση των 12,86 μονάδων, αποτελούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Και η παρουσία του Μητσοτάκη εκεί θα δώσει την ευκαιρία στο κυβερνητικό επιτελείο να μετρήσει από κοντά το κλίμα στην κοινωνία, να ακούσει τα προβλήματα και να επιχειρήσει να επανασυνδέσει την κυβέρνηση με τα ακροατήρια της περιφέρειας.

Από τον Όλυμπο μέχρι την Κατερίνη και από εκεί στη Θεσσαλονίκη, ο νέος κύκλος περιοδειών ξεκινά με έναν σαφή αριθμητικό καμβά: οι περιοχές παραμένουν σημαντικές για τη ΝΔ, αλλά οι εκλογικοί συσχετισμοί δεν είναι πλέον εκείνοι του 2023.

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