Ο Πιερρ, οι servicers η απαλή σέντρα σε Στουρνάρα, Το ντόμινο των εδρών, Γιατί στο Αιγάλεω;

Έφτασε πρωί πρωί στην ΕΡΤNews, ήπιε μια γουλιά εσπρέσο σκέτο στο πόδι και μπήκε στο στούντιο για να εξηγήσει τις δύο ειδήσεις με τις οποίες εξέπληξε πολλούς ο Πρωθυπουργός στο υπουργικό. Η μία είναι οι 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο και η άλλη τα λουριά που σφίγγουν στους servicers. Την άλλη Πέμπτη θα προεδρεύσει στο Eurogroup, θα λάβει μέρος στο Ecofin και θα προετοιμάσει το έδαφος μαζί με τους υπόλοιπους υπουργούς Οικονομικών για να λάβουν αποφάσεις οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην Σύνοδο Κορυφής την μεθεπόμενη εβδομάδα. Εκεί θα γίνει σαφές αν θα δοθεί στα κράτη-μέλη περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, δηλαδή αντί να ξοδεύουν τρία δις, να ξοδεύουν πχ πέντε, ώστε τα κράτη να αποφασίσουν αν θα λάβουν και τι είδους μέτρα θα λάβουν, ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από το βαρύ κύμα ακρίβειας με μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Εκτός από εμάς το ζήτησαν και οι Ιταλοί. Έτσι έχουν τα πράγματα.

Τα λουριά

Η έκπληξη ήρθε για τους servicers. Στους οποίους δόθηκε το προνόμιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων, και ναι φυσικά τα αγόρασαν μαζικά δίνοντας κάτι δις ευρώ στα τράπεζες, όμως από εκεί και μετά λειτουργούσαν σε καθεστώς φαρ ουέστ, ενώ το comme in faut σύστημα εκανε πως δεν έβλεπε και το αφορούσε. Ο Πιερρακάκης τα είπε απλά. «Ζητούσαν σε μία ρύθμιση οι servicers μία πολύ υψηλή προκαταβολή. Σε κάποιες περιπτώσεις μας ήρθαν τέτοιου τύπου περιπτώσεις να χρωστάς 100.000 ευρώ και να σου ζητάνε τα μισά μπροστά», ανέφερε.

«Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο λειτουργούσε. Πόσος κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό; Βάλαμε λοιπόν ένα πλαφόν 15%». Γίνονταν κι άλλα. «Να τηρείς τη ρύθμισή σου, να είσαι τυπικός και ταυτόχρονα να ξεκινάει η κατάσχεση, πλειστηριασμός. Επιτρέψτε μου, είναι απαράδεκτο. Έπρεπε να παρέμβει η Πολιτεία. Αυτό και κάναμε». Και φυσικά να υπάρξει κι ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο απάντησης στον οφειλέτη. Γιατί όπως κατάλαβαν όλοι, ζητούσαν τα μισά λεφτά της οφειλής, όποιος πλήρωνε κανονικά μπορούσε να δει το ακίνητό του να μπαίνει σε διαδικασία πλειστηριασμού, και την ίδια στιγμή οι servicers να ‘τραβούν’ την διαδικασία σε όσο μάκρος ήθελαν κι άσε τον κακομοίρη να αβοήθητο να βρει δικηγόρους. Ο Πιερρ άφησε και καρφάκια. «Και ποιος είναι αρμόδιος να τους ελέγχει;» ρωτήθηκε.

«Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεγάλο ρόλο» απάντησε. «Το Υπουργείο Οικονομικών θα αυξήσει τον εποπτικό του ρόλο. Θα αυξηθεί η εποπτεία με το πλαίσιο το οποίο φέρνουμε».

Καταλάβαμε

Ποιος το σκέφτηκε πρώτος

Μετά από την αιφνιδιαστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αυξήσει σε 120, τις δόσεις εξόφλησης χρεών στο δημόσιο, (είχαν αυξηθεί σε 72), υπάρχει έντονο αντιπολιτευτικό τζαρτζάρισμα με το ΠΑΣΟΚ: ποιος το σκέφτηκε πρώτος; Η Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται σε κλίμα «τους αναγκάσαμε να το κάνουν» και επελαύνει στα πάνελ. Ο Πιερρ το σήκωσε το γάντι. «Αυτά είναι πράγματα που έχουν ξαναεφαρμοστεί στην Ελλάδα… Δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα, απλώς είναι η στιγμή κατά την οποία θεωρούμε ότι αυτό θα έχει τη μέγιστη επίδραση, γι' αυτό και το κάνουμε. Είναι μια ανάσα για τον κόσμο. υπάρχουν, όπως σας είπα εφεδρείες, θα έχουμε προσχέδιο προϋπολογισμού την άλλη εβδομάδα».

Κρατάμε το, εφεδρείες υπάρχουν.

Στα βόρεια

Εν τω μεταξύ, Κυριάκος και Αλέξης βρίσκονται στην Μακεδονία. Ο ΠΘ πρώτα στην Πιερία, και μετά Θεσσαλονίκη με κατάληξη συνάντηση με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Rumen Radev. Οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν πρωτόκολλο για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Η ιστορία έχει ζουμί. Οι Βούλγαροι θα μας δώσουν περί τα 48 εκκλησιαστικά κειμήλια τα οποία είχαν αρπάξει από ελληνικά μοναστήρια στον Α’ παγκόσμιο. Η κίνηση είναι σημαντική. Μέχρι τώρα οι καλοί γείτονες δεν τα επέστρεφαν με το αιτιολογικό πως τα μοναστήρια ήταν σε δική τους γη. Από την άλλη, ο Τσάρος Σαμουήλ είχε κάνει άντρο του την περιοχή των Πρεσπών από το 976 μχ, πολέμησε το Βυζαντινό κράτος και είχε φτάσει μέχρι την Λάρισα. Από εκεί μετέφερε στις Πρέσπες το λείψανο του Αγίου Αχιλλίου, επισκόπου Λαρίσης, και έφτιαξε στη νησίδα του Αγίου Αχιλλείου

στη Μικρή Πρέσπα έναν μεγάλο ναό προς τιμήν του. Μην σας ζαλίζω, το 1014, στο Κλειδί, στην περιοχή του Στρυμόνα, έγινε η τελική μάχη στην οποία τα στρατεύματα του Βασιλείου του Β’ τσάκισαν το βουλγαρικό στρατό. Ο Βασίλειος ο Β’ επονομαζόμενος και Βουλγαροκτόνος κατέλαβε όλα τα εδάφη της βουλγαρίας. Και έδωσε εντολή να τυφλωθούν οι 15.000 αιχμάλωτοι του Σαμουήλ, ο οποίος όταν τους είδε δεν άντεξε και πέθανε. Το ’65 ανακαλύφθηκαν τα οστά του στο ναό της Πρέσπας και έκτοτε τα ζητούν επιτακτικά. Αύριο θα υπογράψουμε την παράδοσή τους, αλλά δεν θα τους δώσουμε τα υπολείμματα του περίφημου νεκρικού χιτώνα καθώς σφυρίζουν αδιάφορα στο δικό μας αίτημα επιστροφής πολύτιμων βυζαντινών χειρόγραφων. Ο Σαμουήλ θεωρείται ο ιδρυτής του κράτους της Βουλγαρίας και είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι τον Σπερχειό.

Στο Άγιο Όρος

Την ώρα που τα φαντάσματα του βαλκανικού μεσαίωνα ξεπηδούν από τα ερείπια, ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ πραγματοποιεί ταξίδι ενδοσκόπησης στο Άγιο Όρος.

Μακριά από τα εγκόσμια ο Αλέξης πάτησε pause στην πιεστική καθημερινότητα της Αμαλίας, όπου υπάρχει δημιουργικός αναβρασμός.

Ντόμινο

Ενας από τους πονοκεφάλους είναι ο χειρισμός των εν αναμονή βουλευτών που παραιτήθηκαν από τον Συριζα και τη Νέα Αριστερά, και περιμένουν ένα νεύμα, είτε με, είτε χωρίς έδρα. Πάντως δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Όπως μου μετέφερε γατάκι με τρόπους, γαλλικά και πιάνο, υπάρχουν και βουλευτές που αν παραδώσουν την έδρα, θα ‘αδειάσει’ όλη η λίστα καθώς όλοι οι επιλαχόντες έχουν μετακομίσει ήδη στην ΕΛΑΣ. Μια τέτοια είναι του βουλευτή Γαβρήλου Αργολίδας.

Αν αφήσει την έδρα τότε πιθανόν να χρειαστεί να γίνουν εκλογές στο νομό. Και υπάρχουν κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις.

Στις 18 ο σοσιαλισμός στο Αιγάλεω

Στο ΠΑΣΟΚ πάλι δεν έχουν τέτοια θέματα. Τους απασχολεί πολύ πως θ’ ανεβάσουν τα ποσοστά στην Αττική και τρέχουν να μαζέψουν κόσμο για vintage εκδήλωση στις 18 Οκτωβρίου, όταν ήρθε ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα με τον Ανδρεα το ’81. Μετά από διάφορες συσκέψεις και με, και χωρίς την παρουσία Ανδρουλάκη, αποφασίστηκε η εκδήλωση να γίνει τελικά στο κλειστό του Αιγάλεω και όχι στου Περιστερίου που λέγεται και «Ανδρέας Παπανδρέου». Οι κακές πασοκικές γλώσσες λένε ότι του Αιγάλεω χωράει περί τους 1500, ενώ του Περιστερίου 3000. Μήπως να αφήσουν τις εκδηλώσεις και να ξαναγυρίσουν στις δημοσκοπήσεις; Αλλά πως να γυρίσουν κι εκεί, μετά από τόσο πόλεμο;

Σας φιλώ

Η Πυθία