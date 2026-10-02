Ρωσία: Μεγάλη φωτιά στο ιστορικό Miller Mansion στην Αγία Πετρούπολη

Snapshot Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο ιστορικό Miller Mansion στην Αγία Πετρούπολη, καλύπτοντας περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα.

Το κτίριο είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς του 19ου αιώνα και βρισκόταν σε διαδικασία αποκατάστασης με χρηματοδότηση 768 εκατ. ρουβλίων.

Στην πυρόσβεση συμμετείχαν πάνω από 120 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ισαάκ και το επίπεδο δυσκολίας της πυρκαγιάς αναβαθμίστηκε στο τρίτο επίπεδο.

Η Εισαγγελία της Αγίας Πετρούπολης ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (1/10) στο ιστορικό Miller Mansion, στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ, στην καρδιά της Αγίας Πετρούπολης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα στο τετραώροφο κτίριο, που βρίσκεται απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ισαάκ. Αρχικά οι φλόγες είχαν καλύψει περίπου 450 τετραγωνικά μέτρα, όμως στη συνέχεια το μέτωπο επεκτάθηκε και η καμένη επιφάνεια έφτασε περίπου τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα.

Οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέβασαν το επίπεδο δυσκολίας της πυρκαγιάς στο τρίτο επίπεδο, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα και μέσα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα

Το Miller Mansion, γνωστό και ως κατοικία του αρχιτέκτονα Φέρντιναντ Μίλερ, είναι κτίριο του 19ου αιώνα και έχει χαρακτηριστεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς περιφερειακής σημασίας.

Στο εσωτερικό του είχαν διασωθεί αρχιτεκτονικά στοιχεία της εποχής, μεταξύ των οποίων γύψινες διακοσμήσεις, τζάκια, επενδύσεις από πλακάκια και ξύλινα στοιχεία.

Το κτίριο βρισκόταν μάλιστα σε διαδικασία αποκατάστασης. Νωρίτερα φέτος είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 768 εκατ. ρουβλίων για την ανακαίνισή του, με στόχο να μετατραπεί σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών έως το 2027.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η Εισαγγελία της περιοχής του Ναυαρχείου της Αγίας Πετρούπολης έχει αναλάβει την εποπτεία της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.