Σφαγή στη Νιγηρία: Επίθεση τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ – 15 άνθρωποι δολοφονήθηκαν ενώ μάζευαν ξύλα

Snapshot Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις αγνοούνται μετά από επίθεση τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ στην πολιτεία Μπόρνο της Νιγηρίας.

Τα θύματα είχαν βγει για να μαζέψουν ξύλα, μια δραστηριότητα ζωτικής σημασίας για τις εκτοπισμένες οικογένειες της περιοχής.

Η πολιτεία Μπόρνο είναι το κεντρικό πεδίο της τζιχαντιστικής σύγκρουσης στη Νιγηρία επί 17 χρόνια, με την Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική να πρωταγωνιστούν.

Παρά τις επιχειρήσεις ασφαλείας, οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, πλήττοντας τόσο αμάχους όσο και στρατιωτικούς στόχους.

Η επιδείνωση της ασφάλειας και της οικονομικής κατάστασης αποτελεί βασικό ζήτημα στην προεκλογική περίοδο ενόψει των εκλογών του Ιανουαρίου 2027. Snapshot powered by AI

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις αγνοούνται μετά από επίθεση στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, η οποία αποδίδεται σε τροκοκράτες της Μπόκο Χαράμ.

Τα θύματα είχαν βγει για να μαζέψουν ξύλα για θέρμανση και μαγείρεμα, δραστηριότητα από την οποία εξαρτώνται πολλές οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας της πολυετούς σύγκρουσης στην περιοχή.

Κάτοικοι δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι 15 νεκροί ενταφιάστηκαν το βράδυ της Πέμπτης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη τρεις ανθρώπους που αγνοούνται. «Θάψαμε δεκαπέντε ανθρώπους και συνεχίζουμε να ψάχνουμε άλλους τρεις», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Ένας από τους επιζώντες είπε ότι κατάφερε να σωθεί επειδή κρύφτηκε σε αγροικία όταν έφτασαν οι ένοπλοι.

Νέα έξαρση της βίας

Η πολιτεία Μπόρνο αποτελεί εδώ και 17 χρόνια το βασικό επίκεντρο της τζιχαντιστικής εξέγερσης στη Νιγηρία. Η Μπόκο Χαράμ, που πρωταγωνίστησε στην έναρξη της σύγκρουσης, διασπάστηκε αργότερα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία και του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική.

Παρά τις επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας, οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί εκ νέου τους τελευταίους μήνες, τόσο εναντίον αμάχων όσο και κατά στρατιωτικών και αστυνομικών στόχων.

Η σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ εκατομμύρια έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η επιδείνωση της ασφάλειας, μαζί με την κατάσταση της οικονομίας, βρίσκεται πλέον και στο επίκεντρο της προεκλογικής περιόδου στη Νιγηρία, ενόψει των εκλογών του Ιανουαρίου 2027.