Σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 2 Οκτωβρίου

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Σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 2 Οκτωβρίου.

  • 1187 - Πολιορκία της Ιερουσαλήμ: Ο Σαλαντίν καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ μετά από 88 χρόνια κυριαρχίας των σταυροφόρων.
  • 1980 - Ο Μοχάμεντ Άλι χάνει στον 25ο και τελευταίο του αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών από το Λάρι Χολμς στον 10ο γύρο στο Λας Βέγκας.
  • 1990 - 132 νεκροί από έκρηξη αεροσκάφους Boeing 737-247 στην Κίνα (στο Γκουανγκζού), έπειτα από αεροπειρατεία (το πρώτο αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα άδειο Μπόινγκ 707-3J6B και μετά με ένα Μπόινγκ 757-21B).
  • 1991 - Εκοιμήθη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος.
  • 1997 - Υπογραφή στο Άμστερνταμ, από τους υπουργούς εξωτερικών της Ε.Ε., της ομώνυμης συνθήκης, που αποτελεί αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ.
  • 2001 - Χρεοκοπεί η ελβετική αεροπορική εταιρεία Swisair.
  • 2002 - Η Βουλή των Αντιπροσώπων δίνει το πράσινο φως στον Μπους για επίθεση κατά του Ιράκ.
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