Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Δύσκολη αποστολή για διατήρηση του απόλυτου

Το «τριφύλλι» υποδέχεται τους Ισραηλινούς αναζητώντας μια ακόμη επικράτηση στο Telekom Center Athens. 

Newsroom

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Δύσκολη αποστολή για διατήρηση του απόλυτου
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Η 3η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται απόψε. Για τον Παναθηναϊκό AKTOR η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν μπορεί να «κλείσει» ιδανικά, αν κατορθώσει να νικήσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει κάνει εξαιρετική αρχή στη διοργάνωση, με δύο... παραστάσεις κόντρα σε Παρί και Βιλερμπάν. Έχοντας, μάλιστα, πολλά προβλήματα απουσιών. Κάτι που ισχύει και για απόψε, μια και οι «πράσινοι» έχουν και πάλι πολλά και σημαντικά προβλήματα.

Σλούκας, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο, Φαλ, Βαρβαρίτης, Κουζέλογλου, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η διαδικασία αποθεραπείας μπαίνει στην τελική ευθεία για κάποιους εξ αυτών, όμως ο Σέρβος κόουτς απόψε πρέπει να στηριχτεί στη γνωστή 11άδα που έχει διαθέσιμη.

Στην αντίπερα όχθη, η Μακάμπι έχει αρχίσει άσχημα την EuroLeague. Χάνοντας από Βιλερμπάν στη Γαλλία και Μπεσίκτας σε αγώνα όπου ήταν τυπικά γηπεδούχος. Ψάχνει αντίδραση και σαφώς διαθέτει στο ρόστερ της λύσεις για να προβληματίσει τον… μισό Παναθηναϊκό. Παρότι ο Τάις είναι αμφίβολος λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο.

Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» θα είναι ξανά στις θέσεις τους, για να αποτελέσουν την έξτρα ενέργεια που χρειάζεται η ομάδα. Το Telekom Center Athens μετατρέπεται ξανά σε «κάστρο» και αυτό καλείται να επιβεβαιώσει ο Παναθηναϊκός απόψε.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα, Χουσεβίν Τσελίκ.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

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