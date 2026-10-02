ΔΥΠΑ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη 13η συμπληρωματική πρόσκληση του μητρώου εκπαιδευτικών

Αναλυτικά, όλες οι πληροφορίες.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη 13η συμπληρωματική πρόσκληση του μητρώου εκπαιδευτικών
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από 1η Οκτωβρίου 2023 για τη 13η συμπληρωματική πρόσκληση του μητρώου αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2026 και αφορά πλήρους ή μειωμένου ωραρίου απασχόληση για έως ένα διδακτικό έτος.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με κωδικούς TAXISnet.
  • Η ΔΥΠΑ λειτουργεί πανελλαδικό δίκτυο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με 50 ΕΠΑΣ, 7 ΠΕΠΑΣ, 30 ΣΑΕΚ, 6 ΚΔΒΜ και 2 εκπαιδευτικά κέντρα για ΑμεΑ.
  • Το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία εντός 12 μηνών, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση των προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
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Από την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση του μητρώου αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 23:59, με στόχο την άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, για χρονικό διάστημα έως ενός διδακτικού έτους.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Διαδρομή

gov.gr

→ Εκπαίδευση

→ Επαγγελματίες Εκπαίδευσης

→ Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

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ΔΥΠΑ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη 13η συμπληρωματική πρόσκληση του μητρώου εκπαιδευτικών

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