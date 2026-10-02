Σεισμός 3,8 Ρίχτερ βόρεια του Λασιθίου Κρήτης

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:01 το πρωί της Παρασκευής 2/10.

Ο σεισμός καταγράφηκε στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος, 44 χλμ. βόρεια-βορειοανατολικά της Σητείας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 25,9 χλμ.

Η πληροφορία προέρχεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (2/10) στις 06:01, στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 44 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Σητείας.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 25,9 χλμ.

3,7 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 18 χλμ., και επίκεντρο τα 26 χλμ. βόρεια της Σητείας.