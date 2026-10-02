Θεσσαλονίκη: Έχασε την όρασή της από «μαϊμού» πλαστικό χειρουργό - Την έκλεισαν τρεις φορές

Εφιάλτης για γυναίκα που πλήρωσε προκαταβολή 1.000 ευρώ για αναίμακτη βλεφαροπλαστική και έμεινε με μόνιμη βλάβη στα μάτια - Εξαφανίστηκε ο ανειδίκευτος γιατρός.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Θεσσαλονίκη: Έχασε την όρασή της από «μαϊμού» πλαστικό χειρουργό - Την έκλεισαν τρεις φορές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Γυναίκα στη Θεσσαλονίκη έχασε μέρος της όρασής της μετά από αποτυχημένη βλεφαροπλαστική σε παράνομο κέντρο αισθητικής.
  • Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από ανειδίκευτο γιατρό σε χώρο χωρίς άδεια λειτουργίας κλινικής πλαστικής χειρουργικής.
  • Η γυναίκα υπέστη βαριά μόλυνση και μόνιμες βλάβες, ενώ ο γιατρός εξαφανίστηκε μετά την επέμβαση.
  • Το παράνομο κέντρο είχε σφραγιστεί τρεις φορές από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, αλλά ξαναλειτούργησε με νέους ανειδίκευτους γιατρούς.
  • Η γυναίκα κατέβαλε 1.000 ευρώ προκαταβολή για πέντε συνεδρίες, έκανε μόνο μία και δεν της επιστράφηκε χρήματα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη.
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Αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη δίχως τέλος βρίσκεται μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε μέρος της όρασής της έπειτα από αποτυχημένη αισθητική παρέμβαση στα μάτια. Η πράξη πραγματοποιήθηκε σε κέντρο που λειτουργούσε παράνομα στην καρδιά της πόλης, από έναν άνθρωπο που συστηνόταν ψευδώς ως πλαστικός χειρουργός δημόσιου νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ιστορία ξεκίνησε το 2024. Η παθούσα δεχόταν επίμονα τηλεφωνήματα από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία διαφήμιζε δελεαστικά οικονομικά πακέτα για θεραπείες ομορφιάς. Τελικά πείστηκε να προχωρήσει σε διόρθωση μαύρων κύκλων και βλεφαροπλαστική χωρίς νυστέρι, με χρήση ειδικού μηχανήματος εξάχνωσης κάτω από τα βλέφαρα. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο άνθρωπος που ανέλαβε τη διαδικασία ήταν ανειδίκευτος γιατρός, ενώ ο ίδιος ο χώρος δεν διέθετε την παραμικρή άδεια κλινικής πλαστικής χειρουργικής.

Η διαδικασία έγινε γρήγορα, με τοπική αναισθησία ξυλοκαΐνης για να μην αισθάνεται το κάψιμο. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά. Μόλις την τρίτη ημέρα οι πόνοι έγιναν αφόρητοι και από τις πληγές άρχισε να τρέχει πύον, ένδειξη βαριάς μόλυνσης. Όταν η ασθενής απευθύνθηκε πανικόβλητη στο κέντρο, μια υπάλληλος την καθησύχαζε ότι πρόκειται για φυσιολογική αντίδραση. Ο γιατρός είχε ήδη γίνει άφαντος.

Η ζημιά αποδείχθηκε ανεπανόρθωτη. Σύμφωνα με τα ιατρικά ευρήματα, η γυναίκα υπέστη μερική απώλεια όρασης. Σήμερα αδυνατεί να κυκλοφορήσει στο φως της ημέρας χωρίς ειδικά προστατευτικά γυαλιά, ενώ μπαινοβγαίνει σε οφθαλμιατρεία και δερματολογικές κλινικές νοσοκομείων προσπαθώντας να διαχειριστεί τις μόνιμες αλλοιώσεις και τη φωτοευαισθησία.

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Η παγίδα των 1.000 ευρώ και τα απανωτά λουκέτα

Πίσω από τη σωματική βλάβη κρυβόταν και ένα καλοστημένο κόλπο οικονομικής εκμετάλλευσης. Ο ανειδίκευτος γιατρός είχε επιβάλει υποχρεωτικό πακέτο πέντε συνεδριών, απαιτώντας ολόκληρο το ποσό εξαρχής. Η γυναίκα κατέβαλε 1.000 ευρώ μπροστά, έκανε μόλις μία συνεδρία που της προκάλεσε τη σοβαρή βλάβη και στη συνέχεια η διοίκηση αρνήθηκε να της επιστρέψει το παραμικρό για τις υπόλοιπες τέσσερις.

Την ίδια ώρα, η συμπεριφορά των υπευθύνων ήταν άκρως επιθετική. Σε κάθε επίσκεψη της γυναίκας εμφανίζονταν διαφορετικοί υπάλληλοι, ενώ όταν εκείνη ζήτησε εξηγήσεις, ο ιδιοκτήτης δεν δίστασε να της επιτεθεί φραστικά ζητώντας και τα ρέστα.

Πάντως, το συγκεκριμένο παράνομο κέντρο ήταν παλιός γνώριμος των αρχών. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είχε σφραγίσει τον χώρο τρεις φορές στο παρελθόν. Η επιχείρηση άνοιγε ξανά κάθε φορά, προσλαμβάνοντας νέους ανειδίκευτους γιατρούς και συνεχίζοντας ανενόχλητη τη δράση της. Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τη γυναίκα να αναζητά δικαίωση μέσα από τα δικαστήρια, σημαδεμένη ανεξίτηλα τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

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