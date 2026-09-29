Θεσσαλονίκη: Κατσαρίδες και μουχλιασμένα φαγητά σε παραρτήματα της κλινικής με τις χημειοθεραπείες

Τα παράπονα ήταν συνεχή - Καταγγελίες ότι χτυπούσαν τους ηλικιωμένους

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Κατσαρίδες και μουχλιασμένα φαγητά σε παραρτήματα της κλινικής με τις χημειοθεραπείες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη με ανεπαρκείς υποδομές και παράνομη χρήση αντικαρκινικών φαρμάκων.
  • Η κλινική σφραγίστηκε μετά από καταγγελίες για άθλιες συνθήκες υγιεινής, ξυλοδαρμούς ασθενών και σερβίρισμα μουχλιασμένων ή χαλασμένων τροφίμων.
  • Συγγενείς ασθενών κατήγγειλαν απάνθρωπη μεταχείριση, κακοποίηση και σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα των ηλικιωμένων.
  • Οι πρώτες καταγγελίες έγιναν το 2025 και αφορούσαν υποστελέχωση προσωπικού και παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος με μοναδικό υπεύθυνο έναν πνευμονολόγο.
  • Ο ιδιοκτήτης της κλινικής το 2024 αρνιόταν τις καταγγελίες και χαρακτήριζε την κλινική ως καθαρή και πολυτελή, αποδίδοντας τα προβλήματα σε ψυχολογικά προβλήματα των ασθενών.
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Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στην ανατολική Θεσσαλονίκη διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) σε έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας.

Στην κλινική λειτουργούσε παράνομα κρυφό ογκολογικό τμήμα, όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια και χωρίς να υπάρχει ΜΕΘ και συνταγογραφούνταν παράνομα μία σειρά από πανάκριβα αντικαρκινικά φάρμακα, ακόμα και σε ασθενείς που δεν τα χρειάζονταν.

Το κλείσιμο της κλινικής διαδέχονται μία σειρά από οργισμένες καταγγελίες. Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News», συγγενείς ασθενών, ακόμα και θυμάτων, χαρακτηρίζουν τις ελλείψεις πρωτοφανείς, την ασυνειδησία των υπευθύνων εγκληματική, τα τρόφιμα που σερβίρονταν επικίνδυνα καθώς, όπως λένε, πολλά ήταν χαλασμένα, με τις συνθήκες στα περισσότερα δωμάτια της κλινικής να είναι τριτοκοσμικές.

Σε εικόνες που παρουσίασε η εκπομπή, φαίνονται και κατσαρίδες να ακουμπούν σε σήριγγα, με την οποία έδιναν αλεσμένο φαγητό στους τροφίμους.

Οι πρώτες καταγγελίες έγιναν το 2025 από συγγενείς ασθενών και πρώην εργαζόμενους. Οι έλεγχοι εστίασαν αρχικά στην υποστελέχωση και την κατάρτιση του προσωπικού. Προ ημερών όμως υπήρξε νέα καταγγελία για παράνομο ογκολογικό τμήμα, που όπως διαπιστώθηκε έτρεχε ολομόναχος ένας πνευμονολόγος.

«Την είχαν ατάιστη, την είχαν άπλυτη»

Συγγενείς ασθενών ξεσπούν για τα όσα είδαν και τα όσα τράβηξαν οι δικοί τους άνθρωποι στην κλινική: «Εγώ είχα πολύ άσχημη εμπειρία. Ήταν δηλαδή η μάνα μου εκεί. Ήταν πάρα πολύ άσχημη η συμπεριφορά τους. Τη χτυπούσαν, δεν της έδιναν φαγητό. Της παίρνανε το κινητό, δικά της προσωπικά αντικείμενα. Η συμπεριφορά τους ήταν απαίσια. Δηλαδή αν πάρουμε τη μαγείρισσα, από τον υπεύθυνο τύπο που τους έδινε το φαγητό, από τους πάντες. Είχα προσωπική εμπειρία γιατί πήγαινα τακτικά να τη δω. Την είχαν ατάιστη, την είχαν άπλυτη. Τελευταία τη χτυπούσαν κιόλας γιατί έβλεπα σημάδια. Μου το έλεγε η καημένη, απλά εγώ δεν το πίστευα».

Τα παράπονα ήταν συνεχή, οι καταγγελίες ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλεπάλληλες το τελευταίο διάστημα, όμως οι υπεύθυνοι έδειχναν να μην κρατούν ούτε τα προσχήματα. Όπως λένε συγγενείς ασθενών, το θράσος των υπευθύνων ήταν τέτοιο που πολλές φορές απαντούσαν κάτω από σχετικές καταγγελίες στα social media.

Έλεγαν ότι είναι 5στερο γηροκομείο

Μετά την προβολή του θέματος, οι υπεύθυνοι είχαν σπεύσει να υποβαθμίσουν το όλο θέμα και έκαναν λόγο για υπερβολές. «Ελάτε να τα δείτε και θα καταλάβετε ότι η κλινική είναι ανώτερη του σπιτιού σας. Ελάτε να δείτε τι φροντίδα κάνουμε. Είναι οι μόνες κλινικές που είναι στολίδια. Για όνομα του Θεού. Το φαγητό είναι catering. Προσεγμένο. Ελάτε να το ελέγξετε. Δεν ξέρω γιατί γίνονται οι καταγγελίες. Καταρχάς έχουμε μόνιμους συντηρητές. Σήμερα τα σπάνε, σήμερα τα φτιάχνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση, τα σπάνε. Έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Το θεωρούμε 5στερο γηροκομείο. Ένας όροφος είναι ξενοδοχειακός πολυτελείας και 2 όροφοι είναι κρεβάτια. Έτσι είναι όλες οι κλινικές μας καθαρές και καινούργιες», έλεγε ο ιδιοκτήτης το 2024.

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