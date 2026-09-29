Συμφωνία στις Βρυξέλλες για ανανέωση του ελληνικού αλιευτικού στόλου: Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο

Snapshot Επιτεύχθηκε κατ' αρχήν συμφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για το νέο πλαίσιο αλιείας 2028-2034, με στόχο την ανανέωση του ελληνικού αλιευτικού στόλου.

Το νέο πλαίσιο εστιάζει στη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, που αποτελεί βασικό κομμάτι του κλάδου στην Ελλάδα.

Για πρώτη φορά θα διοχετευθούν πόροι στις νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες, με κίνητρα για τους νέους να παραμείνουν στο επάγγελμα.

Η ελληνική αλιεία αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον πιο γερασμένο στόλο και τους πιο ηλικιωμένους αλιείς στην ΕΕ.

Ακολουθούν διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οριστικοποίηση του κανονισμού. Snapshot powered by AI

Τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και ανανέωσης του ελληνικού αλιευτικού στόλου ανοίγει η κατ' αρχήν συμφωνία για το νέο πλαίσιο της περιόδου 2028-2034, η οποία επετεύχθη στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι ρυθμίσεις του νέου εξαετούς κανονισμού εστιάζουν στη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του κλάδου στη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει για πρώτη φορά τη διοχέτευση πόρων προς τις νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες, δίνοντας κίνητρα σε νέους ανθρώπους να παραμείνουν στο επάγγελμα.

Η ελληνική αλιεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα. Διαθέτει τον πιο γερασμένο στόλο αλλά και τους πιο ηλικιωμένους αλιείς σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. «Το υποσχέθηκα στους Έλληνες ψαράδες όταν επισκέφθηκα την ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι και στη Μηχανιώνα. Τους είπα ότι δεσμεύομαι να ανοίξω την πόρτα για ενίσχυση του στόλου, και σήμερα αυτή η υπόσχεση γίνεται πραγματικότητα», τόνισε ο κ. Σχοινάς, κάνοντας λόγο για επιτυχία που εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.

Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται εδώ. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για την αφετηρία του διαλόγου, καθώς ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οριστικοποίηση του κανονισμού.

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