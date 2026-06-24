Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη παρέλαβε ο Μαργαρίτης Σχοινάς σε μία συμβολική εκδήλωση

Snapshot Η Γαλακτομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε συμβολικά το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, φοιτητή που έχασε τη ζωή του το 2015.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, παρέλαβε το πτυχίο και θα το παραδώσει στην οικογένειά του στην Κρήτη.

Ο θάνατος του Βαγγέλη αποδόθηκε σε εκφοβισμό και κακοποίηση από συμφοιτητές, γεγονός που προκάλεσε ευρύτερο κοινωνικό διάλογο κατά της βίας.

Η σχολή πήρε τιμητικά το όνομά του και η παράδοση του πτυχίου αποτελεί μια καθυστερημένη αναγνώριση και ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς χαρακτήρισε την πράξη αυτή ως οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Snapshot powered by AI

Σε μία συμβολική αλλά έντονα συναισθηματική πράξη προχώρησε η Γαλακτομική Σχολή Ιωαννίνων, παραδίδοντας το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο οποίος έχασε άδικα τη ζωή του το 2015.

Το πτυχίο παρέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος και δήλωσε ότι θα το παραδώσει στην οικογένειά του στην Κρήτη την Παρασκευή.

«Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή. Ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη. Η Σχολή Γάλακτος φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους», δήλωσε ο Σχοινάς σε δημοσίευσή του στο Χ, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες από την τελετή.

Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το Πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή.



Ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη.



Η Σχολή Γάλακτος φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους. pic.twitter.com/fmwDv5Gz9e — Margaritis Schinas (@MargSchinas) June 24, 2026

Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης ήταν φοιτητής της σχολής στα Ιωάννινα και διέμενε στις εστίες της σχολής, όταν δηλώθηκε η εξαφάνισή του στις 6 Φεβρουαρίου του 2015. Μετά από 40 μέρες και σειρά ερευνών, εντοπίστηκε νεκρός από μαχαίρι έξω από τη Γαλακτομική Σχολή. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε εκτεταμένο εκφοβισμό και κακοποίηση που βίωνε από συμφοιτητές και συντοπίτες, κάτι που δημιούργησε έντονες αντιδράσεις από την κοινωνία και άνοιξε τον διάλογο κατά της βίας.

Η σχολή πήρε τιμητικά το όνομά του και σήμερα παρέδωσε το πτυχίο του φοιτητή ως ένδειξη σεβασμού. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε κατά την παραλαβή του πτυχίου πως ήταν «Ήταν μια καθυστερημένη αναγνώριση, ένα μικρό θεσμικό "παρών" απέναντι σε μια οικογένεια που κουβαλά μια απώλεια χωρίς επιστροφή.

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