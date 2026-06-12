Υπόθεση Δασκαλάκη: Κατηγορούμενος είχε εμπλακεί και στον θάνατο του Γιακουμάκη - Η έρευνα των αρχών

Snapshot Ένας από τους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη είχε προηγουμένως καταδικαστεί για το bullying που οδήγησε στον θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Ο 32χρονος κατηγορούμενος δεν εκτίσε την ποινή του φυλάκισης για την υπόθεση του Γιακουμάκη.

Η επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη φέρεται να έγινε με γκλίτσες από τον 32χρονο και έναν 59χρονο υπάλληλο του πατέρα του, με αποτέλεσμα τον θάνατο του Δασκαλάκη μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Ο πατέρας του 32χρονου απορρίπτει οποιαδήποτε σύνδεση του γιου του με την εξαφάνιση και τον θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και πρόκειται να απολογηθούν ενώπιον των αρχών τη Δευτέρα, παραμένοντας υπό κράτηση. Snapshot powered by AI

Εμπλεκόμενος και στην υπόθεση του θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη φαίνεται πως είναι ένας από τους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη στην Κρήτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την εκπομπή «Live News» του MEGA, o ένας από τους τρεις κατηγορούμενους είχε εμπλακεί και καταδικαστεί για το bullying που οδήγησε στον θάνατο τον Βαγγέλη Γιακουμάκη, αλλά ουδέποτε μπήκε στη φυλακή.

Τώρα, 11 χρόνια μετά, το ίδιο άτομο κατηγορείται ότι μαζί με έναν υπάλληλο του πατέρα του, επιτέθηκαν, πιθανότατα με γκλίτσες, στον Αλέκο Δασκαλάκη και τον άφησαν αιμόφυρτο, ο οποίο μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο, έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές ο 32χρονος

Ο 32χρονος, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού με έναν 59χρονο βοσκό, υπάλληλο του πατέρα του, είχε απασχολήσει για πρώτη φορά το 2015. Τότε, φίλοι και συμφοιτητές του Βαγγέλη Γιακουμάκη τον υποδείκνυαν ως αρχηγό της παρέας των Κρητικών που βασάνιζε τον αδικοχαμένο νεαρό.

Ο 32χρονος σήμερα κατηγορούμενος για τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη είχε καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Του είχαν επιβληθεί 3 χρόνια με αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του νεαρού φοιτητή και έμεινε ελεύθερος.

Τι έλεγε ο πατέρας του για τον 32χρονο στην υπόθεση Γιακουμάκη

Το ίδιο άτομο, στα 32 του πια, κατηγορείται ότι εκτέλεσε το σχέδιο του πατέρα του, ενός ατόμου που είχε διατελέσει στο παρελθόν αντιδήμαρχος του δήμου Γόρτυνας και είχε απασχολήσει με τη συμπεριφορά του.

Ο πατέρας, σε συνέντευξή του, έλεγε για τον γιο του και την υπόθεση Γιακουμάκη: «Παίρνω τον γιο μου τηλέφωνο, του λέω ‘τι γίνεται;’ και μου λέει ‘μπαμπά, με πάνε για κατάθεση’. ‘Θα πεις’ του λέω, ‘ό,τι ξέρεις’. Και πήγε το κοπέλι, του πήραν κατάθεση και είπε τα πάντα. Μετά λοιπόν συνέχισε το πράγμα. Ο γιος μου έλειπε από την σχολή. Δεν μπορεί να του αποδοθεί καμία… Δεν έχει ευθύνη στην εξαφάνιση. Καμία. Δεν μπορεί λογικό μυαλό να σκεφτεί ότι ο Βαγγέλης έφυγε επειδή είδε τον γιο μου. 8 η ώρα έπρεπε ο γιος μου να φύγει να πάει στο στρατόπεδο. Μπαίνουν λοιπόν στο λεωφορείο, κατεβαίνουν στις στάσεις δίπλα, μαζί με άλλο ένα παιδί ο γιος μου. Και εκεί συναντιούνται με τον Βαγγέλη. Του λέει ‘Βαγγέλη τι κάνεις;’. Χαιρετιούνται δια χειραψίας. Του λέει ‘καλά, εσύ τι κάνεις;’, λέει ‘φαντάρος είμαι εδώ’. Συζητήσανε λίγα πράγματα και μπαίνουν στο λεωφορείο όλοι μαζί. Αυτήν τη συνάντηση έκαναν.

»Ποιο ανθρώπινο μυαλό μπορεί να συνδέσει μία εξαφάνιση ενός παιδιού, τη μέρα που πήρε τους βαθμούς του, έτσι; Με μία επίσκεψη ενός αλλουνού παιδιού πριν τρεις μέρες στην σχολή, που συναντηθήκανε παρέα. Εγώ να το δεχτώ πως είχανε αντιπαράθεση με τον γιο μου. Που δεν είχαν. Θα το δεχτώ ότι είχαν. Έτσι; Τελείωσε η χρονιά πέρσι. Έφυγε ο… πήγε φαντάρος. Πήγε να πάρει το απολυτήριό του και τον είδε ο Βαγγέλης την Τρίτη το απόγευμα και έφυγε, μετά, την Παρασκευή το βράδυ; Επειδή πήγε ο… στην σχολή να πάρει το απολυτήριο; Είμαστε λογικοί άνθρωποι; Ο Βαγγέλης δεν πήγε να δώσει τέλος στη ζωή του γι’ αυτά που λένε αυτοί οι δημοσιογράφοι. Του έκαναν bullying πέρυσι και θα σκεφτεί να πάει φέτος;».

Οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ προς το παρόν αρνούνται όσα τους αποδίδονται. Μέχρι την απολογία τους παραμένουν υπό κράτηση.

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