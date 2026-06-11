Υπόθεση Δασκαλάκη: Ενώπιον του εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες - Πώς έδεσαν την ανθρωποκτονία οι Αρχές

Snapshot Τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας πρώην αυτοδιοικητικός, συνελήφθησαν και οδηγούνται στον εισαγγελέα για τον θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη.

Ο 57χρονος φέρεται ως ηθικός αυτουργός και οι δύο άλλοι ως φυσικοί αυτουργοί της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Οι συλλήψεις βασίστηκαν σε συνολική αξιολόγηση πληροφοριών, ενδείξεων και ευρημάτων, όχι σε ένα μόνο αποδεικτικό στοιχείο.

Υπάρχουν μακροχρόνιες αντιπαραθέσεις μεταξύ θύματος και υπόπτων λόγω αγροζημιών από ζώα σε καλλιέργειες.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή μέχρι να αξιολογηθεί πλήρως το αποδεικτικό υλικό από τις δικαστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών οδηγούνται σήμερα (11/6) οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρη την Κρήτη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισε η Ασφάλεια Ηρακλείου, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά, ο 32χρονος γιος του και ένας 59χρονος βοσκός που εργαζόταν για λογαριασμό της οικογένειας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, ωστόσο έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για άλλα αδικήματα.

Ο ηθικός αυτουργός και οι δύο «εκτελεστές»

Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Κατά την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ., ο 57χρονος φέρεται να είχε ρόλο ηθικού αυτουργού, ενώ στους άλλους δύο αποδίδεται ο ρόλος των φυσικών αυτουργών.

Οι αστυνομικές Αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική, καθώς η προανακριτική έρευνα εξελίχθηκε σε πολλά επίπεδα, με στόχο τη συγκέντρωση και αξιολόγηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαλεύκανσή της.

Έτσι «έδεσαν» την υπόθεση οι Αρχές

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι συλλήψεις δεν βασίστηκαν σε ένα και μόνο αποδεικτικό στοιχείο ή σε κάποια καθοριστική μαρτυρία. Αντίθετα, προέκυψαν ύστερα από τη συνολική αξιολόγηση πληροφοριών, ενδείξεων και ευρημάτων που, σύμφωνα με τις αρχές, συνέθεσαν ένα επαρκές πλαίσιο για τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Από τις πρώτες ημέρες μετά τον θάνατο του 49χρονου, συγγενείς του είχαν εκφράσει υποψίες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, επικαλούμενοι μακροχρόνιες αντιπαραθέσεις που φέρεται να υπήρχαν μεταξύ του θύματος και των υπόπτων. Στο επίκεντρο των διαφορών αυτών βρίσκονταν, σύμφωνα με τους ίδιους, αγροζημιές που προκαλούνταν από ζώα σε καλλιέργειες της περιοχής.

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα ήταν γνωστά εδώ και χρόνια, καθώς αρκετοί παραγωγοί φέρονται να είχαν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις.

Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, η υπόθεση εξακολουθεί να παρουσιάζει ανοιχτά ερωτήματα, με το βάρος πλέον να μεταφέρεται στο αποδεικτικό σκέλος και στην αξιολόγηση του υλικού που έχει συγκεντρωθεί από τις δικαστικές αρχές.

Η οικογένεια του Αλέκου Δασκαλάκη ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν. Από την πλευρά τους, οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον θάνατο του 49χρονου και εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την αλήθεια.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την πορεία της υπόθεσης, με τη Δικαιοσύνη να καλείται να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και να αποφανθεί επί της ουσίας της υπόθεσης.

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